Cannabis et mineurs : La mise au point de THC

Tahiti, le 14 juillet 2022 - Après la condamnation d'un de ses anciens présidents pour avoir incité des mineurs à la consommation de cannabis, l'association Tahiti Herb Culture (THC) a réagi pour apporter son “soutien à cette condamnation exemplaire” et dénoncer tous les comportements qui n'honorent pas sa démarche d'information et de prévention auprès des plus jeunes.



Loin, très loin des clichés véhiculés autour de son action, l'association Tahiti Herb Culture (THC) a souhaité remettre les points sur les “i” cette semaine après la condamnation d'un de ses anciens présidents à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir incité quatre mineurs à consommer paka, alcool et poppers. Par la voix de son président, Karl Anihia, l'association a souhaité faire part de sa “désolation” de se voir assimilée à “ce genre de comportement”. L'association insiste. Elle ne cautionne pas de tels agissements qui vont à l'encontre de son action et de son message d'information sur le cannabis et de prévention sur son utilisation. Loin, très loin des clichés véhiculés autour de son action, l'association Tahiti Herb Culture (THC) a souhaité remettre les points sur les “i” cette semaine après la condamnation d'un de ses anciens présidents à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir incité quatre mineurs à consommer paka, alcool et poppers. Par la voix de son président, Karl Anihia, l'association a souhaité faire part de sa “désolation” de se voir assimilée à “ce genre de comportement”. L'association insiste. Elle ne cautionne pas de tels agissements qui vont à l'encontre de son action et de son message d'information sur le cannabis et de prévention sur son utilisation.



“Nous souhaitons apporter notre soutien à cette condamnation exemplaire”, explique sans détours Karl Anihia, “et je tiens à préciser que nous soutenons l'action de la justice pour réprimer ces faits. C'est d'ailleurs pour cela que certaines personnes sont exclues de notre association.” Le président de l'association rappelle d'ailleurs que THC ne prône la consommation du cannabis qu'à partir de 21 ans. “On reste sur les études scientifiques qui disent que cerveau est mature à cet âge-là. On travaille parfois au contact des mineurs ou des jeunes qui veulent des informations sur le cannabis et nous leur disons clairement qu'il leur faut attendre.” Karl Anihia rappelle à ce propos que “l'association ne milite pas pour la légalisation du cannabis libre mais contrôlé par le gouvernement, comme le préconise l'avocat Me Francis Caballero dans son livre Legalize It. Aujourd'hui, même le Sénat dénonce l'échec de la politique de prohibition du tout répressif”. THC qui explique œuvrer avant tout pour une bonne information autour de la consommation du cannabis. “Voir des adultes conseiller à des mineurs de se mettre au cannabis, ça va à l'encontre de tout notre message.” “Nous souhaitons apporter notre soutien à cette condamnation exemplaire”, explique sans détours Karl Anihia, “et je tiens à préciser que nous soutenons l'action de la justice pour réprimer ces faits. C'est d'ailleurs pour cela que certaines personnes sont exclues de notre association.” Le président de l'association rappelle d'ailleurs que THC ne prône la consommation du cannabis qu'à partir de 21 ans. “On reste sur les études scientifiques qui disent que cerveau est mature à cet âge-là. On travaille parfois au contact des mineurs ou des jeunes qui veulent des informations sur le cannabis et nous leur disons clairement qu'il leur faut attendre.” Karl Anihia rappelle à ce propos que “l'association ne milite pas pour la légalisation du cannabis libre mais contrôlé par le gouvernement, comme le préconise l'avocat Me Francis Caballero dans son livre Legalize It. Aujourd'hui, même le Sénat dénonce l'échec de la politique de prohibition du tout répressif”. THC qui explique œuvrer avant tout pour une bonne information autour de la consommation du cannabis. “Voir des adultes conseiller à des mineurs de se mettre au cannabis, ça va à l'encontre de tout notre message.”



“Dénoncer”



Le président de THC tient d'ailleurs à profiter de cette occasion pour lancer un appel fort. “On aimerait encourager, notamment les parents, à parler davantage pour dénoncer la vente de paka chez les plus jeunes mineurs, mais aussi dans la même démarche pour dénoncer la consommation d'ice. Et ça les gens ont moins de courage pour le faire.” Des comportements pourtant fréquents, explique Karl Anihia, mais qui restent encore trop souvent un sujet tabou dans les familles. “Ça pose également le problème d'un accès au cannabis qui n'est pas de bonne qualité”, explique-t-il, “alors qu'on est justement dans une politique de réduction des risques dans la consommation du cannabis, dans la droite ligne de la Convention unique de 1961 des Nations Unies”. On le disait. Loin, très loin des clichés. Le président de THC tient d'ailleurs à profiter de cette occasion pour lancer un appel fort. “On aimerait encourager, notamment les parents, à parler davantage pour dénoncer la vente de paka chez les plus jeunes mineurs, mais aussi dans la même démarche pour dénoncer la consommation d'ice. Et ça les gens ont moins de courage pour le faire.” Des comportements pourtant fréquents, explique Karl Anihia, mais qui restent encore trop souvent un sujet tabou dans les familles. “Ça pose également le problème d'un accès au cannabis qui n'est pas de bonne qualité”, explique-t-il, “alors qu'on est justement dans une politique de réduction des risques dans la consommation du cannabis, dans la droite ligne de la Convention unique de 1961 des Nations Unies”. On le disait. Loin, très loin des clichés.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Vendredi 15 Juillet 2022 à 13:08 | Lu 628 fois