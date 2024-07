Candidatez pour innover avec PRISM

Tahiti, le 23 juillet 2024 – C'est parti pour la 8e promotion du programme “Test & Learn” portée par PRISM, le premier incubateur de projets polynésiens innovants. Un programme de six mois pour dix porteurs de projets qui seront accompagnés de A à Z dans la création de leur activité. L'appel à candidatures est ouvert du 30 juillet au 6 septembre.



Soutenir l'innovation et l'entreprenariat en Polynésie. C'est tout l'objectif de PRISM, créé en 2017 par le créateur de MakeSense, Christian Vanizette avec la Chambre de commerce d'industrie, des services et des métiers (CCISM). Cet incubateur de projets vise à inciter les jeunes et les moins jeunes à se lancer dans une activité innovante en les accompagnant dans leur parcours. Dans les locaux de la Polynesian Factory de Pirae, cette structure permet de réunir en un même lieu les entrepreneurs dans le lancement de leur start-up.



Avoir des idées c'est bien, les concrétiser, c'est mieux. Le programme “Test&Learn” est notamment là pour ça. Mis en sommeil l'année dernière à cause de la restructuration de la CCISM, “Test&Learn” reprend du service avec un appel à candidatures à partir de mardi prochain et jusqu'au 6 septembre. Dix porteurs de projets seront retenus pour participer à ce programme qui s'étendra du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Nouveauté cette année, un “bootcamp” d'une journée est organisé en amont de cet appel à candidatures, le 28 août, afin que les potentiels candidats puissent “challenger” leurs idées au travers d'ateliers divers et variés.



33 entreprises et 200 emplois créés en 2023



En 2023, pas moins de 101 projets d'entreprises ont ainsi été accompagnés, 33 entreprises et plus de 200 emplois directs et indirects ont été créés grâce à ce programme. On notera par exemple certaines start-up incubatrices qui sont toujours en activité, comme “Hello Scoot” qu'on reconnaît ses fameux scooters jaunes, ou encore “Nīnamu solutions” axée sur l'environnement avec des propositions innovantes en matière de gestion des déchets, de compostage pour les entreprises, les hôtels mais aussi les particuliers. Son fondateur, Jonathan Biarez, est un “incubé” et il a été lauréat en 2020 du programme “Test&Learn”. Un tremplin qui lui a permis de cadrer ses idées et de se faire un réseau.



Démystifier l'entreprenariat



L'un des atouts de PRISM est de démystifier l'entreprenariat et les démarches qui paraissent souvent insurmontables notamment grâce à la communauté d'entrepreneurs qui sont là pour faire bouger les lignes et apporter leur expérience. “Le fait de galérer avec d'autres incubés nous permet de nous souder”, explique Jonathan qui s'est lancé depuis quatre ans et qui arrive à se “payer un salaire depuis trois ans”. Trois ans de galère en revanche pour Tehotu qui a, lui aussi, été lauréat en 2020 de Frech Tech Tremplin. Mais son entreprise, Aute, visant à valoriser des produits à base d'hibiscus s'est retrouvé confronté à plusieurs difficultés et n'a pas réussi à décoller. “J'ai vécu sur mes économies pendant trois ans. Il faut faire des sacrifices mais je suis presque au bout”, dit-il, affirmant ne rien regretter, “malgré les galères”.



Tous ces “incubés” disent la même chose. Participer à ce programme leur a permis de gagner en expérience mais aussi en crédibilité auprès des institutions, des banques ou des organismes auxquels ils ont affaire. À raison de 10 000 francs par mois pendant six mois, ce n'est pas cher payé pour pouvoir monter sa start-up localement, et pourquoi pas se développer ailleurs en répondant aux appels d'offres locaux et internationaux.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 23 Juillet 2024 à 13:27 | Lu 400 fois