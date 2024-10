Canaries: manifestations contre le tourisme de masse

Maspalomas, Espagne | AFP | dimanche 20/10/2024 - Des milliers de manifestants ont investi dimanche les rues de hauts lieux touristiques des Iles Canaries pour exiger un changement du modèle de tourisme de masse qui a, selon eux, envahi l'archipel de l'océan Atlantique.



Rassemblés sous le slogan "Les Iles Canaries ont une limite", les manifestants ont défilé à partir de midi (11H00 GMT) dans les hauts lieux touristiques des sept principales îles de l'archipel, région la plus méridionale de l'Espagne, pour réclamer une limitation du nombre de visiteurs et des freins à un développement qu'ils jugent incontrôlé.



Les protestataires se sont notamment rassemblés devant un centre de congrès à Maspalomas sur l'île de Grande Canarie, sur l'île de Fuerteventura et le quartier de la vie nocturne à Playa de las America sur l'île de Tenerife.



Quelque 6.500 personnes ont manifesté à Tenerife, 5.000 sur l'île de Grande Canarie et quelque 1.500 à Lanzarote, selon des responsables locaux.



Les manifestants ont brandi des pancartes avec les inscriptions "Les Canaries ne sont pas à vendre" et "Trop, c'est trop".



A Playa de las America, les manifestants ont été ralentis par les touristes massés sur les terrasses avant de se rassembler sur la plage.



"Cette plage est à nous", ont-ils scandé sous le regard des touristes se prélassant sur des transats sous des parasols.



En avril, des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé dans les rues des principales villes des Canaries pour protester contre un modèle de développement touristique qui selon eux favorise les investisseurs au détriment de l'environnement et de la population locale confrontée à des problèmes de logement et d'emplois mal payés.



Ivan Cerdena, porte-parole de l'association de défense de l'environnement ATAN, a expliqué à la télévision locale que cette fois-ci, les organisateurs ont choisi "les zones touristiques, avec leurs immenses blocs de béton créés pour l'usage exclusif des touristes ... pour mettre un peu plus de pression pour voir si le gouvernement nous écoute".



En 2023, un nombre record de 16,2 millions de personnes, soit plus de sept fois plus que la population locale de 2,2 millions d'habitants, ont visité les Iles Canaries.



Quatre habitants sur dix y travaillent dans le tourisme, qui représente 36% du PIB.



Mais de nombreux habitants se plaignent de ne pas profiter des bénéfices générés par le secteur du tourisme.



Une personne sur trois aux Canaries est menacée par la pauvreté, selon les chiffres du Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN).