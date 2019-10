Californie: nouveaux départs de feu près de Los Angeles

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 31/10/2019 - De nouveaux incendies se sont déclarés jeudi matin près de Los Angeles, portés par les vents violents entraînant une nouvelle vague d'évacuation forcée dans le sud de la Californie.



Au total, plus d'une dizaine de feux sont actifs dans la région depuis plusieurs jours, combattus par des milliers de pompiers.

A San Bernardino, à 100km à l'est de Los Angeles, le "Hillside Fire" s'est déclaré jeudi avant l'aube. Il a déjà détruit plusieurs bâtiments et un ordre d'évacuation a été émis pour une partie de la ville, selon les pompiers locaux.

Un peu plus tard, un autre incendie a démarré dans la vallée de Jurupa, à quelques kilomètres au sud de San Bernardino, entraînant là aussi destructions et évacuations.

L'opérateur électrique Edison a indiqué qu'il pourrait couper l'alimentation des lignes à haute tension, pour éviter les courts-circuits qui pourraient provoquer un incendie. Quelque 64.000 usagers de la région sont concernés par ces coupures de courant.

Ces conditions "extrêmement critiques" - vents forts, faible taux d'humidité, sécheresse de la végétation - devraient durer une partie de la journée. La météorologie nationale (NWS) prévoit des rafales entre 65 et 100 km/h en matinée, avant une accalmie dans l'après-midi.

Mercredi, la bibliothèque présidentielle Ronald-Reagan a échappé de justesse à un incendie près de Los Angeles.

Baptisé "Easy Fire", l'incendie s'est déclaré vers 06H00 dans la vallée de Simi, au nord-ouest de la métropole californienne, avant de s'étendre sur plus de 600 hectares dans la journée, selon les pompiers.

Le feu n'était contenu qu'à 5% mercredi soir et les autorités restaient prudentes en raison des vents qui continuaient à souffler.

A plus de 600 km au nord, près de San Francisco, les pompiers ont fait des progrès face au "Kincade Fire", qui a dévoré plus de 31.000 hectares dans la région viticole du comté de Sonoma en une semaine.

Le feu était contenu à 60% par les quelque 5.000 soldats du feu déployés sur la zone. Selon les secours, le feu prendra des semaines pour être complètement éteint.

Toute la Californie a été placée dimanche en état d'urgence par son gouverneur Gavin Newsom.

La saison des incendies fait régulièrement des ravages en Californie, mais leur fréquence s'est sensiblement accéléré ces dernières années. L'Etat avait connu en novembre 2018, le "Camp Fire" l'un des incendies les plus meurtriers de son histoire, faisant 86 morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés.