Ça va jazzer avec Carine Bonnefoy

TAHITI, le 16 décembre 2019 - Pianiste de jazz, compositrice et chef d'orchestre, Carine Bonnefoy est une artiste reconnue en Europe. De passage en Polynésie, elle donnera un concert demain au White en compagnie de trois artistes locaux.



Demain soir, un concert exceptionnel est prévu au White restaurant. La pianiste Carine Bonnefoy jouera avec Armando Castagnoli au saxophone, Félix Vilchez à la basse et Karl Brinckfieldt à la batterie.



D'après Félix Vilchez, Carine Bonefoy est " une icône en France, elle est très respectée dans sa spécialité. C'est une musicienne complète, très pertinente ". Sa spécialité est l'écriture de morceaux pour de grands ensembles, au-delà de 25 instruments.



Elle est pianiste, compositrice, arrangeur, chef d’orchestre. Elle est installée à Paris depuis 1993 mais est d'origine tahitienne. Sa mère est installée à Taha'a. Elle est très inspirée par la musique polynésienne. Ouverte à diverses influences, elle travaille également avec des musiciens et percussionnistes africains et antillais.



Son parcours est remarquable. Elle a étudié à l'université Paris-Sorbonne en Musicologie et lettres modernes et a suivi un cursus au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris où elle a obtenu le Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) et un premier prix dans le département des musiques improvisées.



Docteure en musique – recherche et pratique – elle a soutenu une thèse intitulée "Le jazz symphonique –harmonie et spatialité" en 2017. Elle enseigne l'écriture jazz et encadre des ateliers jazz 3e cycle et cycle spécialisé au département jazz du Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de Cachan ainsi qu'au centre des musiques Didier Lockwood au conservatoire à rayonnement communal (CRC) du 13e arrondissement de Paris.



Elle se produit aux côtés de diverses personnalités et dans de grandes formations. Elle est sollicitée par divers ensembles pour ses qualités de compositrice et d’arrangeur comme par exemple l’orchestre symphonique du Metropole Orchestra (NPS radio) dirigé par Vince Mendoza, le big-band de la radio Westdeutscher Rundfunk (WDR) à Cologne, en Allemagne, qui lui a commandé une création et avec qui elle dirige une série de concerts, la Gaumont/Universal pour qui elle a orchestré la musique originale de Ludovic Bource du film OSS 117.



En 2007, elle a reçu le Django d’Or / Prix SACEM de la Création pour son album "Outre-Terres" enregistré dans les studios de Radio France avec les 53 musiciens du Metropole Orchestra. Elle y a raconté une épopée sur les "découvreurs" de la Polynésie. L'année suivante, elle a arrangé et orchestré deux pièces concertantes pour hautbois et orchestre, compositions de Jean-Luc Fillon qui a créé "Hautbois Nomade" en co-production avec l’Orchestre national d’Ile de France.



En 2009, dans la continuité d’Outre-terres, elle enregistre sa deuxième création commandée par le Festival de Coutances "Jazz sous les Pommiers". En 2012, Carine Bonnefoy a assuré une tournée en Afrique du Sud avec son large ensemble dans le cadre de la "Saison Française en Afrique du Sud", faisant résidence au prestigieux Arts Festival de Grahamstown.



Le Large Ensemble a enregistré un troisième opus, sorti en 2016 et un quatrième en 2019 intitulé "Today is Tomorrow – Music for large ensemble".



Très inspirée par "l’humain" et les rencontres dans ses compositions, Carine Bonnefoy dit de son dernier opus qu’il est "l’album de la libération : une musique plus mûre, affranchie du regard extérieur". Cet album mêle subtilement jazz, sonorités et grooves propres aux percussions polynésiennes de ses origines.



L'artiste, qui arrive ce matin, commencera les répétitions avec les trois autres musiciens dès cet après-midi. " De notre côté, nous avons déjà commencé à travailler, le programme que nous avons mis au point ensemble avec Carine est prêt depuis un moment ", précise Félix Vilchez.



Le quator jouera des grands standards de jazz mais également des morceaux écrits par Carine Bonnefoy et notamment Today is tomorrow issu de son 4e album. " Elle a adapté ces morceaux pour notre quatuor ", indique Félix Vilchez. " Grâce à eux, vous comprendrez pourquoi elle est si respectée ."