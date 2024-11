C’est parti pour les Trophées du sport 2025

Tahiti, le 28 novembre 2024 - La grand-messe du sport local revient le 21 janvier 2025 au grand théâtre de la Maison de la culture à Papeete. Avec la possibilité de voter depuis le 21 novembre, le public aura fort à faire pour choisir l'athlète de l'année. Six candidats sont nominés pour le titre suprême. À vos téléphones !



Les Trophées du sport, cérémonie qui récompense les athlètes de l’année, auront lieu le 21 janvier prochain. Seize trophées seront décernés le soir de cette belle fête du sport. Un jury de cinq journalistes a été composé pour désigner onze prix. Les cinq autres seront attribués par des acteurs de la vie privée et publique polynésienne. “C’était important de faire participer d’autres personnes que des spécialistes du sport, car l’athlète n’est pas entièrement défini par sa performance sportive, mais aussi par son engagement et ce qu’il représente pour la société. Par exemple, ce sont des membres de la CPS qui décerneront le prix Sport Santé, ça me paraissait logique. Ou que les trophées Prévention et Jeunesse soient décernés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Air Tahiti va remettre celui du meilleur ambassadeur. Quoi de plus normal pour notre compagnie qui accompagne nos athlètes dans leurs déplacements à travers le monde, dans les meilleures conditions”, explique Simone Borges Davanzati, le créateur de cet événement. Ce qui prouve aussi l’importance du sport pour les différents acteurs de la vie polynésienne.





Et cette année encore, c’est le public qui aura la lourde tâche de désigner l’athlète de l’année. Six sportifs sont nominés : Kauli Vaast, le champion olympique de surf ; Teura Tupaia, le recordman de France du lancer de javelot ; Vahine Fierro, la toute nouvelle surfeuse du circuit professionnel ; Loïc Tautu, le double champion du monde de jiu-jitsu brésilien ; Nateahi Sommer, la vice-championne du monde de va'a V1 ; et Hinatea Montebello, la leader du classement national des Open de cross-fit.



Le choix du publix



Pour cette 11e édition, la volonté d’alléger la formule du vote était primordiale pour Simone Borges Davanzati : “On voulait faciliter le choix du public. Ça a été dur de choisir entre tous les athlètes, car ils méritent tous d’être nominés tant ils font pour le sport en Polynésie. Mais on a réussi à passer de huit nominés la saison dernière à six pour cette année”, explique cet amoureux du sport et des valeurs qu’il véhicule.



Les six athlètes ont été sélectionnés grâce à plusieurs critères définis par le jury : “Il y a bien sûr la performance sportive, mais pas que. La concurrence qui existe au sein du sport est importante. Le profil du candidat aussi : est-il dans un sport professionnel, est-ce un bon ambassadeur des valeurs du sport ? C’est un tout, un ensemble de choses qui vont faire que le sportif se démarque des autres.”



Pour voter, il suffit d’envoyer “TDS” par SMS au 7933 suivi du numéro de votre athlète masculin ou féminin préféré, vous participez directement au vote pour décerner le prix du public pour l'athlète polynésien de l'année !



Alors qui recevra le trophée du meilleur sportif et de la meilleure sportive de l’année ? Rendez-vous le 21 janvier pour cette cérémonie qui rassemblera tous les amoureux du sport et qui, en plus de mettre en avant les athlètes polynésiens, portera un gros coup de projecteur sur les différents sports et les valeurs qu’ils véhiculent.