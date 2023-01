Bug sur le réseau Vini

Tahiti, le 9 janvier 2023 – Le réseau de téléphonie mobile et d'internet mobile de Vini rencontre actuellement un dysfonctionnement sur l'ensemble de la Polynésie. Les services internet mobile, voix 2G, 3G et 4G et SMS sont bloqués. Vini prévoit le rétablissement des services "au plus tard dans l'après-midi".



Le réseau de téléphonie mobile et d'internet mobile de Vini rencontre actuellement "un dysfonctionnement technique". Dans un communiqué envoyé ce lundi matin aux rédactions, Vini informe que l'ensemble de ses services sont bloqués : internet mobile, voix 2G, 3G et 4G, et SMS. "L'ensemble de la population de Polynésie est impactée ainsi que nos clients en roaming", poursuit Vini, qui indique que ses équipes sont à pied d'œuvre pour trouver rapidement une solution. Vini prévoit un le rétablissement de l'ensemble des services "au plus tard dans l'après-midi". L'internet et la téléphonie fixes sont toujours opérationnels.