Budget 2022: fin de partie au Sénat qui a rejeté le volet "recettes"

Paris, France | AFP | mardi 23/11/2021 - Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a largement rejeté mardi en première lecture la partie "recettes" du dernier projet de budget du quinquennat d'Emmanuel Macron, un "budget de campagne électorale", ce qui entraîne mécaniquement le rejet de l'ensemble du texte.



Revendiqué comme "un acte politique" par le chef de file des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau, ce vote sera toutefois sans conséquences sur l'adoption définitive du projet de loi de finances pour 2022 prévue d'ici Noël.



La Haute assemblée a rejeté la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2022 par 237 voix contre et 52 pour. Outre LR, ont voté contre les groupes PS, CRCE à majorité communiste et écologiste. Le groupe centriste n'a pas pris part au vote. Ont voté pour, les groupes RDPI à majorité En Marche, RDSE à majorité radicale et Indépendants.



Logiquement, le vote du premier volet du PLF conditionne l'accès à la partie "dépenses" qui répartit les différents crédits: justice, sécurité, défense, éducation, culture, agriculture, etc..



Ce vote négatif prive donc les sénateurs de deux semaines de débats sur l'affectation des dépenses. Le texte repartira à l'Assemblée nationale dans sa version adoptée en première lecture par les députés, pour nouvelle lecture le 10 décembre.



Le président LR du Sénat Gérard Larcher avait jugé mardi matin sur LCI "pas responsable" de voter "300 milliards de recettes pour 455 milliards de dépenses", soit un déficit de 155 milliards d'euros à l'arrivée du texte au Sénat.



Les sénateurs, le groupe Les Républicains en tête, ont ainsi rejeté l'article "d'équilibre", clé de voûte du budget.



Il consacre un solde négatif porté provisoirement à 156 milliards d'euros pour tenir compte, a indiqué le ministre chargé des Comptes publics Olivier Dussopt, à la fois d'un relèvement des prévisions de recettes de 1,9 milliard d'euros (du fait de la révision à la hausse des hypothèses macro-économiques) et de l'incidence négative des modifications apportées par les sénateurs.



"Dindons de la farce"



A cinq mois de la présidentielle, droite et gauche partagent le constat d'un budget "électoraliste" qui fait peu de cas du Parlement.



Plan pour Marseille, investissements France 2030 ou contrat d'engagement jeune: entre la présentation du projet de budget et la fin de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, 11,8 milliards de dépenses supplémentaires ont été ajoutées.



"Nous n'irons pas plus loin parce que vous êtes allez trop loin", a lancé à l'adresse du gouvernement, M. Retailleau, pour qui le rejet du Sénat, "un acte grave, un acte rare", vise à alerter les Français sur une "folie dépensière" qui "n'a rien à voir avec la crise".



"Certes Noël est à quelques encablures, mais les Français ne sont pas des ravis de la crèche et nous ne voulons pas non plus qu'ils soient les dindons de la farce", a-t-il dit.



La centriste Sylvie Vermeillet a regretté que le Sénat ne puisse pas examiner les dépenses, "lesquelles concentrent la moelle essentielle de ce projet de budget".



"Comment peut-on, sans sombrer dans une forme de schizophrénie, s'opposer à un texte dont on a voté tous les articles ?", a fait mine de s'étonner Vanina Paoli-Gagin (Indépendants).



Le groupe LR "préfère faire campagne plutôt que d'endosser son rôle", a encore attaqué Didier Rambaud (RDPI).



La gauche a mené la charge à la fois contre le texte du gouvernement et la position du groupe LR.



"N'êtes-vous pas plutôt gênés par le fait que le gouvernement présente un budget dont vous partagez en réalité les grandes intentions?", a lancé Rémi Féraud (PS) aux sénateurs LR.



Le groupe écologiste accuse "la droite au gouvernement" et la droite sénatoriale de "préparer ensemble l'austérité à venir".



Les sénateurs ont examiné au pas de course vendredi et lundi la partie recettes et ses quelque 600 amendements, très majoritairement portés par la gauche.



Le Sénat a notamment approuvé le "bouclier tarifaire" du gouvernement: gel des tarifs réglementés du gaz et limitation à 4% du tarif réglementé de l'électricité. Ou encore la défiscalisation des pourboires versés par carte bancaire en 2022 et 2023, en particulier pour les salariés de l'hôtellerie et la restauration, en supprimant le plafond du montant de rémunération.



Lot de consolation pour les sénateurs qui ont préparé l'examen de la partie "dépenses": la conférence des présidents du Sénat va inscrire à l'ordre du jour une série de débats budgétaires sur plusieurs grandes thématiques.