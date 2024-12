Brésil: Lula se remet après son opération pour une hémorragie dans le crâne

Sao Paulo, Brésil | AFP | mardi 10/12/2024 - Le président brésilien Lula, 79 ans, est "stable" et "sous observation" en soins intensifs à Sao Paulo après avoir subi mardi une opération pour une hémorragie dans le crâne, à moins de deux ans de la prochaine présidentielle.



L'intervention chirurgicale, qui a duré environ deux heures et s'est déroulée "sans complications", a permis le "drainage d'un hématome dû à un saignement au cerveau", a expliqué son médecin Roberto Kalil.



Luiz Inacio Lula da Silva ne présente "aucune séquelle", il "parle normalement" mais doit rester en soins intensifs durant 48 heures, selon l'équipe médicale.



Il devrait sortir "la semaine prochaine" du prestigieux hôpital syro-libanais de Sao Paulo où il a été admis.



Cette hémorragie est liée à l'accident domestique qu'il avait eu le 19 octobre.



Le président de gauche, revenu au pouvoir en 2023 et possible candidat à sa succession en 2026, s'était alors cogné l'arrière de la tête lors d'une chute dans la salle de bains de sa résidence officielle. Cet accident l'avait obligé à une série d'examens et à annuler son déplacement en Russie pour le sommet des Brics.



Mardi, il a été remplacé par son vice-président Geraldo Alckmin lors de la réception à Brasilia du Premier ministre slovaque Robert Fico.



"Pour le moment, nous considérons qu'il ne sera pas nécessaire que le président soit formellement éloigné" de ses fonctions, a cependant souligné le ministre de la Communication, Paulo Pimenta, lors d'un entretien à une radio locale.



La Constitution brésilienne prévoit que le vice-président peut assumer les fonctions du chef de l'Etat à titre temporaire en cas d'"empêchement" de ce dernier, mais ne précise pas qui doit prendre une telle décision, ni les critères à observer.



- "Tranquillité" -



Selon le neurologue Rogerio Tuma, membre de l'équipe médicale qui a opéré Lula mardi, "le type de complication" qui a causé l'hémorragie est "courant" après une chute comme celle qu'il avait faite, "surtout chez les personnes âgées".



"Après l'opération réussie, l'angoisse a laissé la place à la tranquillité et la certitude (...) qu'il sera bientôt de retour au travail", a écrit sur Instagram la Première dame Rosangela da Silva, dite "Janja", restée au chevet du président mardi.



"Nous sommes heureux de savoir que l'opération de ce matin s'est bien passée et nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a réagi de son côté sur X la Maison Blanche, par la voix d'un porte-parole du Conseil de sécurité nationale.



En octobre, Lula avait qualifié de "grave" son accident domestique, au cours d'une conversation téléphonique diffusée sur les réseaux sociaux.



"Je me soigne parce que tout ce qui touche à la tête est très fort", entendait-on Lula expliquer à un membre de son Parti des travailleurs.



Le président brésilien, qui aime dire qu'il veut "vivre jusqu'à 120 ans", a eu un emploi du temps très chargé par la suite. Il a accueilli les 18 et 19 novembre à Rio de Janeiro le sommet du G20, forum des principales économies de la planète.



- "Prêt" pour 2026 -



Déjà au pouvoir de 2003 à 2010, Lula a battu le président d'extrême droite Jair Bolsonaro au second tour en octobre 2022, au terme d'une campagne à couteaux tirés.



De l'avis général, le champion historique de la gauche brésilienne se prépare déjà en vue d'une nouvelle candidature à l'élection présidentielle de 2026.



"Gouverner, ce n'est pas comme faire du sport. Ce n'est pas la jeunesse qui va résoudre les problèmes de gouvernance mais la compétence, la mentalité, la santé et les engagements du gouvernant", déclarait le président brésilien en novembre sur CNN.



Si "les partis (qui l'appuient, ndlr) estiment qu'il n'y a pas d'autre candidat pour affronter une personne d'extrême droite (...), évidemment je serai prêt pour le combat", mais "j'espère que ce ne sera pas nécessaire" et qu'il y aura une "grande relève politique" au Brésil, affirmait-il.



Fin septembre 2023, Lula avait été opéré de la hanche avec succès. L'ancien ouvrier métallurgiste avait expliqué qu'il espérait que cette prothèse de hanche mettrait fin à des douleurs qui devenaient insupportables et le mettaient "de mauvaise humeur".



Atteint d'un cancer du larynx en 2011, il s'en était remis l'année suivante, après avoir subi des séances de radiothérapie et chimiothérapie qui l'avaient privé momentanément de son éternelle barbe.