Brésil: Lula "en parfaite condition neurologique", selon ses médecins

Sao Paulo, Brésil | AFP | jeudi 12/12/2024 - Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, 79 ans, est "en parfaite condition neurologique", ont affirmé jeudi ses médecins, après le "succès" d'une seconde intervention destinée à réduire le risque de nouvelles hémorragies près du cerveau.



"Il va très bien", a déclaré le neurochirurgien Marcos Stavale, lors d'une conférence de presse de l'équipe médicale. Il devrait sortir des soins intensifs vendredi, avant de quitter la semaine prochaine le prestigieux hôpital syro-libanais de Sao Paulo, où il est pris en charge.



Revenu au pouvoir en 2023 après deux premiers mandats (2003-2010), Lula avait dû, dans la nuit de lundi à mardi, être transféré de toute urgence de Brasilia à Sao Paulo et opéré pour une "hémorragie intracrânienne" liée à une chute en octobre.



Réalisée jeudi matin, la nouvelle "intervention s'est déroulée avec succès", a dit son médecin Roberto Kalil. "Le président est réveillé et discute", a-t-il ajouté.



Mercredi, l'équipe médicale avait fait savoir que "dans le cadre du programme thérapeutique", Lula subirait le lendemain "un complément d'opération", avec une intervention endovasculaire pour bloquer le flux sanguin là où l'hématome initial s'était formé dans le crâne, au niveau de l'artère méningée moyenne.



Après cette intervention d'environ une heure, qui consiste à introduire un cathéter dans l'artère fémorale, le risque d'une nouvelle hémorragie est de "moins de 5%", selon les médecins.



Quant au drain utilisé lors de la première opération pour évacuer le sang de l'hématome, il a été retiré jeudi "sans complications", selon un bulletin médical.



Lula devrait pouvoir quitter vendredi l'unité de soins intensifs où il est "sous observation 24 heures sur 24", et sortir de l'hôpital "lundi ou mardi".



Une fois de retour à Brasilia, le chef de l'Etat pourra "reprendre un agenda de travail", mais sa convalescence "demande un repos relatif pendant quelques semaines", a précisé le docteur Kalil.



- Candidat en 2026? -



Le 19 octobre, Lula s'était cogné l'arrière de la tête lors d'une chute dans la salle de bains de sa résidence officielle. Cet accident lui avait valu plusieurs points de suture et l'avait obligé à annuler son déplacement en Russie pour le sommet des Brics.



Cela ne l'avait pas empêché d'avoir un emploi du temps très chargé par la suite, accueillant les 18 et 19 novembre à Rio de Janeiro le sommet du G20, forum des principales économies de la planète.



Si le vice-président Geraldo Alckmin a remplacé Lula pour une partie de son agenda, l'exécutif ne lui a pas confié officiellement la fonction présidentielle durant la convalescence du chef de l'Etat.



Lula "exerce en permanence son activité de président de la République", a insisté jeudi son ministre des Relations institutionnelles, Alexandre Padilha. Il a ainsi signé des documents officiels par voie électronique, a expliqué le ministre.



Des personnalités du camp au pouvoir se sont relayées depuis mardi pour délivrer des messages rassurants sur la santé du président, jusqu'à la Première dame Rosangela da Silva, dite "Janja".



Lula a battu le président d'extrême droite Jair Bolsonaro au second tour de l'élection présidentielle en octobre 2022, au terme d'une campagne à couteaux tirés.



Ses problèmes de santé jettent une ombre sur une éventuelle nouvelle candidature de Lula à la présidentielle de 2026, en l'absence de successeur évident à gauche.



S'"il n'y a pas d'autre candidat pour affronter une personne d'extrême droite (...), évidemment je serai prêt pour le combat", a-t-il affirmé en novembre sur CNN, tout en assurant espérer "que ce ne sera pas nécessaire" et voir surgir une "grande relève politique" au Brésil.



L'incertitude règne aussi à droite.



Jair Bolsonaro est inéligible jusqu'en 2030 en raison de ses attaques sans preuve contre le système de vote électronique au Brésil. Il risque par ailleurs d'être inculpé pour son implication présumée dans un présumé projet de coup d'Etat pour se maintenir au pouvoir après le scrutin de 2022.



Se gardant bien de désigner un héritier politique, il espère faire annuler son inéligibilité et obtenir une amnistie pour se remettre à temps dans la course. "Le candidat c'est moi", martèle-t-il.