Braye et Massin sortis rapidement du Vans Open

PAPEETE, le 30 juillet 2019 – Les deux Tahitiens Mihimana Braye et O’Neil Massin ont participé au Vans Open of Surfing, un WQS 10 000 dont la période d’attente est située entre le 27 juillet et le 4 août. Manque de réussite pour nos deux champions qui se sont fait sortir dès le round 2.



Les deux Tahitiens Mihimana Braye et O’Neil Massin ont participé au Vans Open of Surfing à Huntington Beach, en Californie, une compétition très bien cotée du circuit WQS. Le Vans Open est doté de 10 000 points et fait partie des « Prime Events » du circuit WQS.



La compétition, dont la période d’attente est située entre le 27 juillet et le 4 août, a été lancée alors que les vagues faisaient moins d’un mètre, situation récurrente dans le circuit des world qualifying series. Mihimana Braye et O’Neil Massin, rentrés dans la compétition directement au round 2 grâce à leur classement, se sont fait sortir d’entrée.



Mihimana Braye ne totalise dans sa série que 7.50 sur 20 - les deux meilleures vagues sont notées sur 10 -, insuffisant pour battre le Hawaiien Patrick Gudauskas (88 WQS) qui totalise 13.23 et le ressortissant des Barbades Josh Burke (136e WQS) qui totalise 10.44, deux surfeurs moins bien classés que lui.



Même sentence pour O’Neil Massin, 22 ans, qui sort lui aussi au round 2 en ne totalisant que 7.93 sur 20. Il se fait éliminer par Jake Marshall (21e WQS) et Thomas Hermes (58e WQS), deux surfeurs mieux classés que lui.



Mihimana Braye est actuellement à la 47e place du classement des world qualifying series, O’Neil Massin est en 80e position. Il faut être dans le top 10 en fin de saison pour se qualifier pour le championnat élite l’année suivante, celui où évolue Michel Bourez.



De bons résultats auraient été très bons à prendre pour nos deux champions, qui sont actuellement nos plus sérieux candidats à la relève de Michel Bourez dans le circuit professionnel. Une nouvelle opportunité se présentera lors du prochain WQS 10 000, qui sera celui de Pantin, en Espagne, prévu du 2 au 7 septembre. SB/WSL