Bourez qualifié pour le round 3 à Pipeline

TAHITI, le 10 décembre 2019 - Malgré son nez cassé, Michel Bourez a pu remporter sa série du round 1 en obtenant un superbe 8/10 sur une de ses vagues, le plus gros score de la série face au King Slater. Il est donc qualifié directement pour le round 3.



La 11ème et dernière étape du championnat du monde a débuté ce mardi matin sur le spot de Pipeline. Michel Bourez était confronté, dans la dixième série de la journée, à Kelly Slater et Sebastian Zietz. Le spot a proposé des vagues de plus de deux mètres dignes de sa réputation même si les grosses sections tubulaires ont été rares dans cette série.



C’est Kelly Slater qui a pris la tête de la série avec une première vague notée 5.50. Ce dernier a tenté maintes fois d’obtenir une deuxième bonne vague, sans succès, ne parvenant pas à trouver le bon rythme ni les bonnes vagues. De son côté, Michel Bourez, qui rappelons-le s’est fracturé le nez 48H avant le début de la compétition, s’est montré plus patient.



Il est parvenu dans la deuxième partie de la série à s’engager sur une magnifique gauche tubulaire et à se caler profondément dans le tube. La vague sera finalement notée 8.00. Alors que Sebastian Zietz ne parvient pas à trouver de bonnes sections, Michel Bourez remporte finalement la série avec un total de 11.33 contre 9.10 pour Slater et 6.90 pour Sebastian Zietz.



Michel Bourez est donc qualifié directement pour le round 3 avec Kelly Slater alors que Sebastian Zietz devra passer par le round de repêchages. SB