Bourez et Fierro prêts pour Hossegor

PAPEETE, le 2 octobre 2019 - Michel Bourez et Vahine Fierro participeront au Quiksilver Pro et au Roxy Pro, prévus du 3 au 13 octobre à Hossegor, dans les Landes.



Le Quiksilver Pro France est prévu du 3 au 13 octobre sur le spot de Hossegor, dans les Landes. Il s’agit de la neuvième étape (sur onze) du championnat du monde de la World Surf League. Le Tahitien Michel Bourez, actuellement 13ème au classement mondial, entrera en lice dans la douzième série du round 1, opposé à Jérémy Florès et Jack Freestone. Les deux premiers de la série se qualifieront pour le round 3, le troisième devra passer par les repêchages.



En parallèle sera organisé le Roxy Pro France, huitième étape du circuit féminin. Vahine Fierro, invitée à participer à la compétition avec l’élite mondiale féminine, entrera en lice dans la troisième série. Elle sera opposée à Carissa Moore, actuellement première au classement mondial, et à Nikki Van Dik, douzième au classement. Autant dire que la tâche ne sera pas aisée pour la surfeuse de Huahine qui participe à la compétition pour la deuxième fois de sa carrière. SB