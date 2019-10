Bourez commence mal au Portugal

Michel Bourez a terminé à la dernière place de la première série du Rip Curl Pro qui a débuté cette nuit. Il devra passer par les repêchages pour tenter d'accéder aux seizièmes de finale.



Michel Bourez a terminé à la troisième place de sa série lors du premier tour du Rip Curl Pro Portugal, dixième et avant-dernière étape du championnat du monde de surf professionnel. La compétition a démarré dans la nuit de mercredi à jeudi, pour Tahiti. Il a totalisé 8.06 sur deux vagues contre 12.27 pour Michael Rodrigues et 11.00 pour Kelly Slater, qui se qualifient pour les seizièmes de finale. Bourez devra donc passer par les repêchages, il sera opposé à Soli Bailey (WCT 32) et Ezekiel Lau (WCT 24). Pour s’en extraire, il devra terminer à la première ou deuxième place de la série.



Michel est actuellement 14e du classement mondial, assez loin de la 22e place, la limite à ne pas dépasser pour être qualifié d’office pour la saison suivante. Une entrée dans le top 10 lui assurerait une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Il devra pour cela obtenir de bons résultats au Portugal et à Hawai’i, les deux dernières étapes de la saison 2019. SB/WSL