Bon début pour les trois Français

PAPEETE, le 10 septembre 2019 - Michel Bourez, Hira Teriinatoofa et Jérémy Florès sont entrés en lice au premier tour des Championnats du monde de surf amateur qui se déroulent du 7 au 15 septembre à Myazaki, dans le sud du Japon.



Les trois surfeurs se sont qualifiés pour le round suivant. Sur les petites vagues japonaises, Jérémy Florès a pu scorer 13.9 sur 20 et remporter sa série sans difficulté. Hira teriinatoofa a pu quant à lui scorer 11.74 et a lui aussi remporté sa série.



Michel Bourez lui réalise un total de 10.07, suffisant pour remporter sa série. Bourez a déclaré que « les choses devraient se corser à partir du round 4. » Les deux surfeurs pros que sont Michel Bourez et Jérémy Florès ont déjà de très fortes chances d’occuper les deux places destinées aux surfeurs qui représenteront la France lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Hira Terinatoofa, 40 ans, lui, avait remplacé Joan Duru suite à son forfait. SB