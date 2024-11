Blocages sanitaires des produits artisanaux

Tahiti, le 13 novembre 2024 - L'élue du Tapura, Tepuaraurii Teriitahi, se fait le relais de l'inquiétude de nombreux artisans confrontés à des blocages sanitaires administratifs qui mettent en péril leur activité. Les ventes de leurs produits artisanaux aux nombreux touristes qui débarquent des paquebots sont compromises par l'incapacité, et même le refus pur et simple, du service compétent à procéder à une fumigation rapide de ces produits.





La lenteur et “l'incapacité administrative” ont encore frappé. La représentante du Tapura Tepuaraurii Teriitahi a été sollicitée par “une entreprise de la place et de nombreux artisans du Pays” qui se disent “désemparés”. En cause, de nombreuses ventes qui leur passent sous le nez à cause de “l'incapacité”, et même du “refus pur et simple”, du service administratif compétent à procéder à une fumigation “rapide et efficace” de leurs produits artisanaux. Un procédé obligatoire pour pouvoir avoir la certification phytosanitaire conforme. Or, sans ce précieux sésame, les artisans ne peuvent pas vendre leurs chapeaux et autres souvenirs typiques et authentiques aux nombreux touristes qui débarquent des paquebots de croisière.



Un manque à gagner non négligeable pour les artisans eux-mêmes mais aussi pour l'économie locale en général. “Cette situation met à mal notre image et porte atteinte à la crédibilité de vos engagements envers les secteurs clés de notre économie comme l'artisanat et le tourisme”, regrette Tepuaraurii Teriitahi. Rappelant au président du Pays en charge du portefeuille du tourisme ses grandes ambitions pour ce secteur, elle lui demande quelles mesures “concrètes et immédiates” il compte mettre en place pour “garantir un processus de fumigation et de certification phytosanitaire simplifié, efficace et rapide”.