Blinken va se rendre en tournée en Asie pour réaffirmer le leadership américain

Washington, États-Unis | AFP | lundi 22/07/2024 - Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken embarquera mercredi pour une nouvelle tournée de dix jours en Asie où il entend renforcer les liens avec des alliés clés dans une région où la Chine et les Etats-Unis se livrent une compétition acharnée.



Cette tournée dans la région - la 18e depuis sa prise de fonctions il y a plus de trois ans - intervient en pleine incertitude politique aux Etats-Unis après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison Blanche, lui qui s'est fait fort ces dernières années de renforcer les alliances des Etats-Unis dans le monde.



Une éventuelle victoire du républicain Donald Trump en novembre inquiète, à l'inverse, les alliés des Etats-Unis.



"Le message que le secrétaire d'Etat va transmettre à la région est que l'Amérique s'intéresse de près à l'Indo-Pacifique depuis le premier jour de cette administration, et que nous y avons considérablement renforcé notre engagement", a déclaré à la presse le secrétaire d'Etat adjoint pour l'Asie du sud-est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink, citant des visites au Laos, au Japon, aux Philippines, à Singapour et en Mongolie.



"Je n'ai jamais vu une demande aussi forte pour plus d'engagement américain dans la région", a-t-il ajouté, disant que Washington s'efforce "de rassurer nos alliés et nos partenaires en leur expliquant que certains éléments fondamentaux de l'engagement américain ne vont pas changer (...), comme les 2.000 milliards de dollars d'échanges commerciaux annuels entre les Etats-Unis et la région".



Il a également fait valoir que la politique américaine en Asie "bénéficie d'un fort soutien bipartisan au Congrès".



Le président Biden a fait des alliances en Asie une priorité de sa politique étrangère visant "à promouvoir une région indo-pacifique libre, ouverte et prospère", l'expression consacrée aux Etats-Unis pour désigner une zone Asie-Pacifique qui soit libre d'influences, une manière voilée de critiquer la Chine et ses ambitions économiques, territoriales et stratégiques dans la région.



Tensions en mer de Chine méridionale



Le secrétaire d'Etat américain entamera cette tournée de six pays par Hanoï, au Vietnam, où il "assistera aux funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong et présentera ses condoléances au peuple vietnamien", selon un communiqué du département d'Etat.



Le principal dirigeant vietnamien est décédé vendredi dernier et ses funérailles doivent se dérouler sur deux jours, jeudi et vendredi, dans la capitale vietnamienne.



Au Laos, le secrétaire d'Etat américain participera vendredi et samedi à une réunion ministérielle des pays de l'Association des nations de l'Asie du sud-est (Asean), les Etats-Unis se faisant fort d'avoir "élevé" ces dernières années les relations avec ces pays au niveau d'un "partenariat stratégique".



A Vientiane, il devrait aussi y rencontrer son homologue chinois Wang Yi, en marge de la réunion, sans qu'il soit précisé s'il s'agira d'un entretien bilatéral ou d'un simple échange en aparté.



M. Blinken se rendra ensuite au Japon pour une réunion dite "à quatre", incluant le ministre américain de la Défense Lloyd Austin et leurs homologues japonais. Cette réunion portera notamment sur la dissuasion en matière de défense, selon M. Kritenbrink et le ministère japonais des Affaires étrangères.



Le chef de la diplomatie américaine doit aussi participer à Tokyo à une réunion du "quad" (Etats-Unis, Japon, Australie, Inde), selon la même source.



A Manille, la semaine prochaine, même scénario: une réunion à quatre entre responsables de la diplomatie et de la défense où il sera largement question des "provocations" chinoises en mer de Chine méridionale. M. Blinken aura aussi un entretien avec le président Ferdinand Marcos.



Les Etats-Unis "saluent les efforts diplomatiques visant à éviter l'escalade des tensions en mer de Chine méridionale", a dit le haut diplomate américain, après un "arrangement provisoire" conclu dimanche entre la Chine et les Philippines à propos d'un récif disputé où sont stationnées des troupes philippines.



Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, une importante route commerciale. Elle y fait patrouiller des centaines de navires des garde-côtes et de la marine et y a transformé plusieurs récifs en îles artificielles militarisées.



Après une escale à Singapour centrée sur le renforcement des relations bilatérales, M. Blinken achèvera cette nouvelle tournée asiatique en Mongolie, pour y renforcer les relations de "peuple à peuple", selon Washington.



