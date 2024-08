"Black Myth" devient l'un des jeux vidéo chinois les plus populaires

Pékin, Chine | AFP | mardi 20/08/2024 - Les joueurs du monde entier se sont plongés dans l'univers du jeu vidéo "Black Myth : Wukong", déjà salué comme l'un des jeux chinois les plus réussis, pour son lancement mondial mardi.



"Black Myth" a connu mardi l'une des meilleures journées de lancement de l'industrie du jeu vidéo: plus de 1,4 million de personnes jouaient à "Black Myth" sur la plateforme Steam vers 09h00 (GMT), et 1,2 million d'exemplaires en ont été vendus en pré-commande.



Il s'agit du quatrième meilleur lancement, devant des blockbusters comme "Elden Ring" et "Cyberpunk 2077".



Li Song, 41 ans, rencontré par l'AFP dans un magasin de jeux vidéo de Pékin, l'a commandé dès que cela a été possible.



"Ça fait du bien, l'expérience est satisfaisante", s'enthousiasme-t-il, alors que son personnage se déplace dans une forêt luxuriante, esquivant les attaques de bêtes à fourrure avant de se transformer en insecte.



"Black Myth", considéré comme le premier titre "Triple A" développé en Chine, terme utilisé pour décrire les jeux indépendants à gros budget, s'inspire du roman chinois du XVIe siècle "Le voyage en Occident".



Les joueurs se glissent dans la peau d'un personnage semblable au roi singe Sun Wukong, personnage principal de l'histoire.



"Les combats sont excellents, il n'y a pas de problème", a ajouté Li Song. "L'histoire du jeu, ancrée dans la mythologie chinoise, est prometteuse".



Yuanyuan, propriétaire d'une boutique de jeux vidéos, qui a refusé de donner son nom de famille, est heureuse: "Nos mythes et nos histoires sont présentés dans un jeu destiné au monde entier. En tant que Chinoise, je suis très fière".



- Une longue attente -



Le jeu a également été salué par la critique spécialisée en Occident, le site d'agrégation d'avis Metacritic lui a attribué une note de 82 sur 100 sur la base de 57 avis.



Cette frénésie remonte à 2020 lorsque la bande-annonce de "Black Myth" avait été visionnée 10 millions de fois en seulement 24 heures sur la plateforme de streaming vidéo chinoise Bilibili.



"On a l'impression que l'attente a été longue", a reconnu Violet Zhang, une étudiante de 21 ans, lors d'un évènement de lancement à Shanghai, "mais c'est vraiment enthousiasmant lorsque le jour arrive".



Le développeur Game Science, basé dans les villes de Hangzhou et Shenzhen, travaille sur le jeu depuis 2018.



La création de "Black Myth" a connu des obstacles. L'année dernière, le site américain spécialisé IGN a dévoilé des faits de sexisme au sein de Game Science.



Les révélations ont créé une levée de boucliers des joueurs en Chine et ailleurs, beaucoup d'entre eux le défendant et rejetant ce qu'ils considéraient comme une tentative de faire passer des idées "woke".



Ni Game Science ni Hero Games, le coéditeur du jeu, n'ont répondu aux sollicitations de l'AFP mardi, concernant ce sujet.



Mme Yuanyuan espéré que le public sera "plus tolérant à l'égard de ce jeu et acceptera ses défauts. Nous pourrons ainsi continuer à nous améliorer à l'avenir", a-t-elle ajouté.

le Mardi 20 Août 2024 à 07:00 | Lu 60 fois