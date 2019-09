Blachier et Gardon gagnent les Foulées

Les coureurs se sont dirigés vers le rond-point du Rimap-p avant de faire demi-tour dans le quartier Bonno pour revenir vers leur point de départ. Près de 120 participants ont pris part à la course.Sylvain Blachier remporte la course en 22’30 devant Eddy Pang Fat (22’46), Briac de Charry (22’50), Ludovic Chastang (22’50) et Ioane Deprêt (22’57). Les pointures habituelles de la discipline n’étaient pas présentes, notamment le médaillé d’or des Jeux du Pacifique, Samuel Aragaw. Winsy Tama, lui, a abandonné et ne figure pas au classement. La première femme est Sophie Gardon (26’29), elle arrive devant Sandra Papaura (28’12) et Béatrice Tihoni (28’55).L’association courir en Polynésie organisera le samedi 5 octobre les Foulées Nike du Front de mer, une des courses à pied les plus populaires de l’année. Comme à chaque fois, plusieurs courses seront proposées : sur 800 mètres, puis 1,5 km pour les scolaires, sur 5 km ou 15 km pour les coureurs plus expérimentés. SBPlus d’infos87786426 ou 87730408