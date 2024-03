Biodiversité : l'OFB lance son appel à projets

Tahiti, le 12 mars 2024 - Jusqu'au 5 mai prochain, l'Office français de la biodiversité lance un appel à projets en faveur de la biodiversité dans les outre-mer français, dont la Polynésie. L'objectif est de permettre aux petites structures, telles que des associations ou des personnes souhaitant se former, d'accéder à des financements.



Comme chaque année, l’Office français de la biodiversité (OFB) va consacrer une enveloppe financière spécifique aux projets en faveur de la biodiversité dans les outre-mer français, dont la Polynésie, afin de faciliter l'accès à des petits financements pour les petites structures. Avec son programme nommé TeMeUm (Terres et mers ultramarines), l'OFB vise à accompagner en premier lieu les associations installées en outre-mer ainsi que les collectivités et les structures gestionnaires d’espaces naturels. Ainsi, depuis le 4 mars et jusqu'au 5 mai, l'OFB, via le programme TeMeUm, organise un appel aux candidatures ultramarines pour trois types de projets : des micro-projets : petits projets opérationnels plafonnés à 15 000 euros (1,8 million de francs) ; des compagnonnages : séjours d’échanges professionnels à hauteur de 5 000 euros (600 000 francs) maximum et des projets partenaires : projets portés par les têtes de réseau nationales en faveur de la biodiversité ultramarine et plafonnés à 20 000 euros (2,4 millions de francs). Les dossiers de candidature seront évalués par des jurys locaux, composés d’acteurs et d'experts de la biodiversité de chaque territoire ultramarin.



Le détail des projets



Avec ces candidatures pour trois types de projets, l'OFB vise différents objectifs. Pour les micro-projets, TeMeUm a pour but d’accompagner de petites initiatives en faveur de la préservation de la biodiversité des outre-mer. L’objectif est de favoriser un effet levier à la mise en place d'actions, par exemple, permettre à une jeune association de lancer un premier projet, ou encore à une structure expérimentée d’initier une première étude en vue d’un projet de plus grande ampleur. Concernant le compagnonnage, l'OFB souhaite offrir aux acteurs de la biodiversité ultramarine une alternative pour se former sur un domaine spécifique. Ainsi, ces séjours professionnels, d'une durée d'une à deux semaines, seront effectués avec des structures spécialisées. Enfin, concernant l'appel à projets partenaires, TeMeUm vise à soutenir les initiatives collaboratives en faveur de la préservation de la biodiversité des outre-mer.



À noter que plusieurs projets pourront être choisis dans chaque catégorie, puisqu'elles possèdent toutes un budget indicatif. Tel que 35,8 millions de francs pour les micro-projets, 4,8 millions pour le compagnonnage et 71,5 millions pour les projets partenaires.