Bill Cosby reconnu coupable d'agression sexuelle sur une adolescente, près de 50 ans après

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mercredi 21/06/2022 - Le jury d'un tribunal de Californie a reconnu mardi Bill Cosby, gloire déchue de la télévision américaine, coupable d'avoir agressé sexuellement une adolescente en 1975 alors qu'elle avait 16 ans.



Judy Huth, aujourd'hui âgée de 64 ans, recevra 500.000 dollars de dommages et intérêts.



Cette décision, au civil, est l'unique condamnation valide à ce jour visant l'ancien comédien, âgé aujourd'hui de 84 ans, qui a été accusé de diverses agressions sexuelles par des dizaines de femmes.



Reconnu coupable d'agression sexuelle dans un autre dossier en Pennsylvanie en 2018 et emprisonné, il avait été libéré en juin 2021 à la suite d'une annulation de sa condamnation pour vice de procédure.



La décision de la Cour suprême de Pennsylvanie, puis le rejet d'un recours sur ce dossier à la Cour suprême américaine, avaient été vus par beaucoup comme un camouflet pour le mouvement #MeToo contre les violences faites aux femmes.



Bill Cosby a incarné pour des millions d'Américains, pendant des années, le père idéal dans la série "Cosby Show".



Dans le dossier californien, Bill Cosby n'a pas assisté aux audiences, qui se sont étalées durant deux semaines dans un tribunal de Santa Monica.



La défense de Judy Huth a affirmé durant le procès que le comédien, rencontré sur un plateau de tournage, lui avait fait boire une grande quantité d'alcool avant de l'emmener dans la Playboy Mansion de son ami Hugh Hefner et de l'agresser sexuellement dans une chambre de la demeure, à Los Angeles.



"Immédiatement après qu'elle se fut assise (sur le lit), il a bondi... Il a essayé de glisser ses mains dans sa culotte", a dit au jury Nathan Goldberg, l'avocat de Mme Huth.



Lorsque la jeune fille lui a dit qu'elle avait ses règles, Bill Cosby a libéré son pénis et l'a forcée à le masturber, a ajouté Me Goldberg.



Aucune enquête pénale



Les défenseurs de Bill Cosby ont démenti une quelconque agression de la part de leur client et mis en doute les événements relatés par la plaignante, qui avait commencé par dire que les faits s'étaient déroulés en 1974.



Ils ont également souligné des incohérences supposées dans son récit, et notamment qu'elle était restée, avec une amie de 17 ans qui l'accompagnait, 12 heures dans la propriété après l'agression décrite.



Aucune procédure n'a été menée au pénal car Judy Huth a porté plainte en 2014, une fois le délai de prescription dépassé.



Les souvenirs de sa cliente sont revenus avec la médiatisation d'autres accusations de violences sexuelles visant Bill Cosby, a soutenu Me Goldberg.



En Californie, la loi permet de se lancer dans des poursuites au civil pour des adultes qui se remémorent des agressions sexuelles lors de leur enfance, même si le délai de prescription est dépassé depuis des années.



Une actrice qui avait joué dans le Cosby Show, Lili Bernard, a déposé plainte en octobre 2021 au civil contre M. Cosby, l'accusant de l'avoir droguée et violée il y a plus de 30 ans. Elle réclame 125 millions de dollars de dommages et intérêts devant un tribunal du New Jersey.



Au total, une soixantaine de femmes ont publiquement accusé Bill Cosby d'être un prédateur sexuel calculateur qui a usé d'alcool et de somnifères pour abuser de ses victimes durant des décennies.



Ce dernier, figure centrale de la culture populaire américaine de la fin du 20e siècle, a toujours nié, assurant que les relations sexuelles étaient consenties.