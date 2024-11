Bilan de la première visite du Cerema à Terehēamanu

Tahiti, le 5 novembre 2024 – Au terme de trois semaines de travail sur le terrain dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire de la communauté de communes du sud de Tahiti d’ici fin 2025, les experts de l’établissement public Cerema se préparent pour la prochaine phase, en avril.





Au terme de trois semaines de visites et de rencontres dans les cinq communes du sud de Tahiti, ce mardi, les représentants du Cerema – établissement public sollicité pour son expertise technique – ont présenté leurs “premières impressions” aux élus de Terehēamanu, dans le cadre de l’élaboration d’un projet de territoire . En tant que partenaires, le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, pour le Pays, et Anna Nguyen, cheffe de la subdivision administrative des îles du Vent, pour l’État, ont également assisté à la présentation de cette première étape de concertation.Environnement, culture, secteur primaire, jeunesse, tourisme, foncier, mobilité, numérique, de nombreuses thématiques ont été abordées sous l’angle du développement et de la préservation. “On a commencé à identifier des leviers de résilience, comme l’agritourisme ou l’écotourisme, la polyvalence et la complémentarité dans de nombreux secteurs, et des gens passionnés. En matière de tourisme, il y a beaucoup d’expériences à mettre en avant. C’est prometteur et motivant pour la suite”, nous ont confié Magali Rogel et David Nicogossian, représentants du Cerema.

“Penser en tant que communauté”

“On ne veut pas arriver avec des idées préconçues”, a rappelé le président de la communauté de communes, Tearii Alpha, en s’appuyant sur l’image du va’a hiva. “Il faut s'obliger à penser en tant que communauté sans oublier personne sur le quai. Avant de parler de projets matérialisés, il faut valider des ambitions. Il y a le pôle de convergence de Afaahiti-Taravao, mais on fera en sorte que chaque commune apporte ses spécificités.” Une démarche qui coïncide avec le schéma d’agglomération du sud de Tahiti porté par le gouvernement, dans un souci de rééquilibrage par rapport à Papeete.



Le rendez-vous suivant interviendra en avril 2025, avec des ateliers de travail participatifs et un séminaire “immersif”, l’objectif étant d’aboutir au projet de territoire en fin d’année prochaine.



