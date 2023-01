Bientôt une équipe cynophile à l'aéroport de Tahiti-Faa'a

Tahiti, le 25 janvier 2023 – La Polynésie française doit se doter courant 2023 d'une équipe cynophile à l'aéroport de Tahiti-Faa'a pour renforcer la protection contre l'introduction des pestes, des produits végétaux et animaux non autorisés à l'importation.



La Polynésie française va se doter prochainement d'une équipe cynophile à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, indique le compte-rendu du conseil des ministres de mercredi. Trois maîtres-chiens de la Direction de la biosécurité (DBS) sont actuellement en formation en Nouvelle-Zélande auprès du Ministry for Primary Industries. Leur retour est attendu pour fin mars et l'arrivée des chiens pour début avril 2023.



Ce programme s'inscrit dans la volonté du Pays de renforcer la protection de notre fenua contre l'introduction des pestes, des produits végétaux et animaux non autorisés à l'importation. Il est soutenu par le Projet Régional Océanien des Territoires pour la Gestion durable des Ecosystèmes (PROTEGE) – FED financé en partie par l’Union Européenne, et dont la mise en œuvre est en partie déléguée au Programme Régional Océanien pour l’Environnement (PROE). L'équipe cynophile sera opérationnelle au début du 2ème trimestre avec les 3 chiens détecteurs de biosécurité qui feront ainsi partie de l’Administration publique territoriale de Polynésie française et agiront pour la protection de nos îles. Le chenil prévu pour accueillir les chiens est actuellement en cours d’aménagement dans la partie attenante aux locaux de la DBS, à Faa'a.