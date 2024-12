Bien alerté, bien informé et bien protégé avec FR Alert

Tahiti, le 17 décembre 2024 – Déjà testé en novembre dernier et après une ultime phase de tests en janvier, le dispositif FR Alert sera officiellement opérationnel le 1er février prochain. Ce nouveau système permet d'alerter en temps réel les populations sur leurs téléphones portables d'un risque majeur, qu'il soit naturel, sanitaire, industriel ou terroriste, et de les informer sur les comportements à adopter en conséquence.





Vous êtes certainement quelques-uns à vous rappeler avoir été surpris par une sonnerie stridente accompagnée d'un message d'alerte sur vos téléphones portables en novembre dernier. C'était le système FR Alert qui était testé. Rebelote en janvier prochain avec une ultime phase de tests avant que ce nouveau vecteur d'alerte ne soit officiellement opérationnel à partir du 1er février. Cette technologie qui existe depuis 2020 en Europe et qui est déployée en outre-mer depuis 2022 vient ainsi compléter les dispositifs existants. Elle permet, dès lors qu'un danger majeur est identifié, d'envoyer, via FR Alert, une notification directement sur les téléphones portables des personnes concernées. Pas besoin de télécharger une application.



Cela se fait automatiquement et c'est gratuit. Pour les appareils dotés de 4 et 5G, vous recevrez un message et une sonnerie stridente, même si vous n'êtes pas connectés. Un dispositif intrusif qui vous oblige à prendre connaissance du message si vous voulez que la sonnerie s'arrête. L'avantage de ce système, c'est qu'il permet non seulement d'alerter les populations d'un danger imminent de quelque ordre qu'il soit (naturel, sanitaire, industriel ou terroriste), mais aussi de circonscrire les zones géographiques concernées pour éviter d'éventuels mouvements de panique.



Des messages mieux ciblés selon les zones identifiées



Et contrairement aux autres dispositifs classiques comme les sirènes par exemple, FR Alert va plus loin en donnant la possibilité aux autorités de l'État d'informer du danger en temps réel mais aussi, pour ne pas dire surtout, des consignes à suivre pour se protéger. “On sait que les Polynésiens respectent très bien les consignes, mais il faut continuer à les rappeler. Ce n'est pas pour les embêter ou les priver de liberté, mais pour les mettre en sécurité”, a ainsi expliqué le colonel Cédric Rigollet.



Un système qui ne pourra être activé qu'en cas de risques graves ou imminents sur décision du haut-commissaire, mais aussi par les tāvana qui devront alors transmettre au haussariat la délimitation de la zone de danger et le texte du message à envoyer. “Les opérateurs ne déclenchent l'alerte que sur cette zone, ce qui permet d'éviter les mouvements de panique et de cibler des zones”, précise le colonel Cédric Rigollet. Entre les alertes météo, les codes couleurs et FR Alert, il y a ainsi une graduation des messages d'alerte “pour ne pas que les gens s'habituent trop” et minimisent ainsi le danger encouru. À noter enfin que dans les zones uniquement couvertes par la 2G ou 3G, l'alerte sera donnée par des SMS géolocalisés, mais contrairement à FR Alert, il faudra que votre téléphone soit connecté et que les notifications SMS soient activées pour les recevoir.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 17 Décembre 2024 à 13:12 | Lu 476 fois