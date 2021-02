Bezos va prendre du recul et céder les commandes au quotidien d'Amazon

San Francisco, Etats-Unis | AFP | mardi 02/02/2021 - Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a annoncé mardi qu'il céderait cette année le rôle de directeur général du géant du commerce en ligne tout en restant président de son conseil d'administration.



Le multimilliardaire Jeffrey Preston Bezos, au coude à coude pour le titre d'homme le plus riche du monde avec le patron de Tesla Elon Musk, a fait d'une librairie en ligne une puissante entreprise technologique, incontournable sur internet.



Andy Jassy, actuellement chef de la branche de cloud du groupe (AWS), deviendra au troisième trimestre le nouveau patron de la société de Seattle.



"Amazon est (l'entreprise) qu'elle est grâce aux inventions", a déclaré Jeff Bezos dans le communiqué de résultats trimestriels du groupe.



"Si vous vous y prenez bien, quelques années après une invention surprenante, les choses nouvelles deviennent normales. Les gens bâillent. C'est le plus grand compliment qu'un inventeur puisse recevoir", a-t-il continué.



"Amazon n'a jamais été aussi inventive, c'est donc un moment idéal pour cette transition".



Cette annonce intervient alors qu'Amazon sort largement renforcé d'une année de pandémie qui a fait exploser le commerce en ligne et les besoins en cloud (informatique à distance).



Son bénéfice net a doublé au quatrième trimestre 2020, à 7,2 milliards de dollars, grâce à la lucrative saison des fêtes et aux mesures de confinements dans de nombreux pays.



Le futur patron Andy Jassy a rejoint Amazon lorsque l'entreprise était encore dans sa phase de décollage, en 1997, comme directeur du marketing.



Il y a fondé Amazon Web Services en 2003. La branche de cloud, moins connue du grand public, est devenue l'une des plus profitables du groupe qui domine ce marché mondial, devant Microsoft et Google.



Amazon vaut plus de 1.600 milliards de dollars en Bourse.



Dans une lettre adressée à ses employés, Jeff Bezos a indiqué qu'il comptait se consacrer à des causes philanthropiques, à l'espace et au Washington Post, un quotidien américain qu'il a racheté.