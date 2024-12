Benjamin Zorgnotti remporte le championnat de Polynésie de triathlon

Tahiti, le 1er décembre2024 - Ce dimanche, au parc Aorai tini hau à Pirae, plus de 150 triathlètes se sont retrouvés pour participer au dernier événement triathlon de l’année 2024, le championnat de Polynésie. Après une grosse bataille sur le parcours S, c’est Benjamin Zorgnotti qui remporte l’épreuve en 57’ 12’’, devançant son dauphin Thomas Lubin d’1’ 03’’. Une très belle performance qui clôt une excellente saison pour le triathlon polynésien.



Le parc Aorai tini hau de Pirae était en pleine effervescence dimanche matin, puisque le championnat de Polynésie de triathlon allait décerner ses trophées 2024. Une course XS, une course S et un cross triathlon pour les 6-8 ans et les 9-11 ans étaient au programme de la matinée. “Ce parcours est parfait pour proposer une épreuve de triathlon. On est content d’avoir du monde et les meilleurs sont là. C’est déjà un test pour les Mini-Jeux de Palaos qui se dérouleront l’année prochaine. La course va être palpitante”, nous expliquait Thierry Tonnelier, entraîneur au club de triathlon de Tamarii Punaruu et organisateur de ces championnats, avant le coup d’envoi. Les participants au triathlon XS lançaient les hostilités. Après une belle course, c’était le moment pour les athlètes inscrits au triathlon S, la course phare de cet événement, de prendre le départ.



Avec une mer bien agitée, les deux boucles de 350 mètres apportaient déjà leur lot de difficultés. Sortis en premiers de l’eau chez les hommes, Benjamin Zorgnotti, le champion en titre, suivi de Thomas Lubin, marquaient déjà de leur empreinte cette course. Derrière, une bataille se livrait pour ne pas se laisser distancer avant de rejoindre le parc à vélos. Le tracé partait du parc pour rejoindre le rond-point de l'hôpital de Taaone, puis atteindre le rond-point de Carrefour Arue et revenir au rond-point de l’hôpital. Une boucle de 3,15 km à effectuer six fois, avant un retour au parc à vélos pour enchaîner sur la course à pied. Cette partie du parcours permettait à Taruia Krainer, le spécialiste de la discipline et récent vainqueur du triathlon de Atimaono il y a quinze jours, de recoller au peloton de tête. Mais les trois leaders ne se laissaient pas rattraper sur les cinq kilomètres de course qui les séparaient de l’arrivée.



Guénaëlle Rauby s’impose chez les femmes



Du côté des femmes, c’est la jeune Maïdi Susset qui sortait en tête de la natation. Mais rattrapée en vélo par Guénaëlle Rauby, c’est sur la course à pied que la future championne prenait complètement les rênes de cette course. Arrivée en tête en 1 h 06’ 21’’, la championne était heureuse, surtout d’avoir pu participer à cette course : “Je me suis cassé la clavicule ici l’année dernière. Ça fait du bien de pouvoir reprendre sur ces championnats. Ça a été dur cette année pour retrouver mon niveau. On sait que cet événement rassemble les meilleures triathlètes de l’île. J’ai réussi à recoller sur le parcours vélo car j’ai eu du mal sur la natation. J’ai vraiment fait une belle course à pied, ce qui m’a permis de franchir l’arrivée en tête. Je suis heureuse d’avoir participé à cet événement et surtout de retrouver tous les collègues, ça fait chaud au cœur.”



Chez les hommes, pas de surprise. En tête pendant tout ce parcours S, c’est Benjamin Zorgnotti qui franchissait le premier la ligne d’arrivée, épuisé, en 57’ 12’’. “Ça a été très dur. Je ne me suis pas beaucoup entraîné ces derniers temps, et hier j’ai participé à la course de l’Urban Run. J’ai essayé de mettre beaucoup d’énergie sur la natation et le vélo car en course, j’allais payer les efforts d’hier. Les chronos ne sont pas fous, mais j’ai essayé de ne rien lâcher, et c’est très dur. Je vais me reposer et finalement, après avoir pensé à arrêter, j’ai décidé de me fixer un gros objectif pour 2026. Je vais essayer d’être le premier Polynésien à me qualifier en professionnel sur l’Ironman d’Hawaii aux championnats du monde. C’est un projet sur deux ans. Je vais m’y préparer sans oublier les Jeux du Pacifique en 2027.” Le podium est complété par Thomas Lubin, deuxième. À noter la très belle performance du jeune Noé Delbreil Guyot, qui signe le troisième temps au scratch et le premier dans sa catégorie junior en 59’ 49’’. L’avenir du triathlon polynésien est entre de bonnes mains.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 1 Décembre 2024 à 17:41