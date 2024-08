Belle réussite des étudiant.e.s en filière CUPGE

Tahiti le 20 août 2024. L’Université de la Polynésie française annonce ce mardi qu’après deux longues années de travail, les treize étudiant.e.s de la promotion 2024 du Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles (CUPGE), parcours mathématiques-physique (MP), ont tous été admis en école d’ingénieurs pour l’année universitaire 2024-2025.





Parmi les réussites marquantes de cette promotion : Orama et Teiki intègrent l'ENAC pour devenir contrôleurs aériens. Coralia, Lili et Vaitea intègrent l'ESILV, grande école d'ingénieur généraliste, quatrième au classement national de L'Usine nouvelle.



Les 8 autres étudiant.e.s rejoignent également des écoles prestigieuses telles que l’IPSA (école d’ingénieurs aéronautique et spaciale), Polytech, l’INSA, l’ESAIP ou l’ENSIL-ENSCI.



Depuis sa création en 2017, la filière CUPGE de l'UPF offre aux meilleur.e.s bachelier.e.s scientifiques du fenua les mêmes opportunités de réussite que celles dont disposent leurs camarades des classes préparatoires de métropole, tout en restant à Tahiti avec le confort matériel et moral indispensable pendant ces études exigeantes. Comme toute classe préparatoire, il exige des étudiant.e.s un investissement important et débouche sur les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs.