Beau programme à venir pour la Compagnie du Caméléon

Tahiti, le 22 aout 2024 – La Compagnie du Caméléon a annoncé ce jeudi à la presse son programme de spectacles pour cette fin d'année. Un beau programme, avec des spectacles d'acrobaties, d'humour, de mime et de théâtre.



“On voulait vous parler de la deuxième partie de cette saison et des spectacles qu'on accueille jusqu'en décembre”, a annoncé Guillaume Gay, directeur artistique de la Compagnie du Caméléon, ce jeudi matin à la presse. Et pour cause, la célèbre compagnie, fondée en 2005, a présenté un programme chargé pour cette fin d'année.



Pour commencer, Julien Cottereau, dont Tahiti Infos a réalisé l'interview, interprétera son spectacle Imagine-toi. “Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire... juste un être dont l'immense talent de clown-mime-bruiteur fait naître un monde de monstres et de princesses, à la fois burlesque et poétique”, décrypte la compagnie. De quoi donner l'eau à la bouche. “Julien est déjà venu chez nous, en 2007. Mais j'avais été énormément touché. Et comme nous ne nous sommes jamais perdus de vue, j'ai voulu le reproposer au public polynésien”, a expliqué Guillaume Gay.



La Compagnie du Caméléon accueillera ensuite, du 20 au 29 septembre, pour la première fois en Polynésie, la compagnie australienne Gravity & Other Myths pour un show d'acrobaties, au fare pote'e Ovini du parc Vaitupa. “On pensait que c'était une belle salle et un bel endroit pour proposer du cirque. De plus, cette représentation sera assez singulière car elle utilisera un dispositif tri-frontal. C’est-à-dire qu'il y aura du public tout autour des acrobates, ils seront d'ailleurs très proches des artistes. Les sept acrobates ont un niveau incroyable et un musicien jouera de la musique en live.” Toujours du côté des artistes océaniens, en décembre, un dessinateur sur sable néo-zélandais mettra en images des contes et légendes maori. “Elle seront traduites en français et reo tahiti”, assure Guillaume Gay. Enfin, côté théâtre et humour, le comédien Vincent Dedienne viendra, du 4 au 6 octobre, présenter son nouveau spectacle Un soir de Gala, dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. “C'est à mi-chemin entre le théâtre et l'humour. Il a beaucoup de talent. Il est aussi connu d'une large frange de la population avec ses participations dans des séries télévisées ou pour ses chroniques sur France Inter ou Quotidien. C'est une belle rencontre en perspective.” Enfin, les deux pièces “maison” de la Compagnie du Caméléon, Les champignons de Paris et Keshi, reprendront les représentations en novembre au Petit théâtre. “On va également tourner dans les quartier, foyers et prisons”. Les cours de théâtre, organisés par la compagnie, pour adultes (débutants ou confirmés), adolescents et enfants ont également repris cette semaine.