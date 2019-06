Beach Soccer – Coupe des Nations : Une seule équipe se qualifiera pour le Mondial

Les Tiki Toa sont de retour ! Cela faisait depuis 2013 que le public tahitien n’avait pas eu l’occasion de voir jouer son équipe en match officiel de visu. L’enjeu est important, puisqu’il s’agit de se qualifier pour la Coupe du Monde de beach soccer de la Fifa 2019 qui se déroulera au Paraguay en novembre. Rappelons que les Tiki Toa sont vice-champions du monde de la discipline 2015 et 2017.



On ne peut imaginer une non-qualification pour Tahiti mais une compétition n’est jamais gagnée d’avance. Cela reste du football, un sport où David peut gagner contre Goliath et où les surprises, remontadas etc…sont toujours possibles. A part le Vanuatu, arrivé tardivement, les autres équipes ont participé vendredi à une conférence de presse organisée au centre technique de la fédération tahitienne de football.



L’équipe des îles Salomon est apparemment la plus dangereuse. Les Tiki Toa ne devraient pas rencontrer trop de difficultés lors des autres matchs mais on ne sait jamais. Les Tonga ont participé samedi à 16H à un match amical contre le club local Green Warriors. Ces derniers n’ont fait qu’une bouchée de l’équipe nationale des Tonga en s’imposant 7-1 malgré l’absence de Teaonui Tehau qui joue avec les Tiki Toa.



Comme ce match amical en témoigne, grâce à l’implications des Tiki Toa, le niveau général du beach soccer a progressé en Polynésie grâce à divers tournois comme l’Opt Tour ou encore le Festival des îles. Pour Rappel, l’équipe Teva Import a battu les Green Warriors 4-2 lors de L’Opt Tour qui a commencé début juin avant de s’interrompre en raison de cette Coupe des Nations.