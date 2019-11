Barbecue géant contre éboulements à Punavai Nui

Face à cette situation qu'elles considèrent comme anxiogène, les associations "Tefafano" et "Outumaoro se lève" et "Fariua" souhaitent sortir de l'incertitude afin de savoir si oui ou non, il existe bel et bien un risque sécuritaire concernant l'immeuble où réside une centaine de personnes, réparties dans 28 appartements. "Pour savoir si c'est dangereux, on veut faire intervenir un géotechnicien afin qu'il puisse mener une vraie étude de terrain et évaluer la situation exacte ", explique Monil Tetuani, qui revendique ouvertement vouloir s'occuper "de secouer les cocotiers".



Pour financer l'intervention de ce spécialiste, les associations ont décidé d'organiser un grand barbecue le 1er février 2020 dans le grand hall de la mairie de Punaauia. "La collaboration de la mairie nous est précieuse", insistent les organisateurs. A l'heure actuelle, le coût de l'intervention du géotechnicien n'a pas été estimé avec précision par les associations, qui évoquent la somme de trois millions de Fcfp. "On ne sait pas exactement encore combien, cela dépendra de ce qu'il va trouver, si le géotechnicien doit faire des études approfondies ou pas", précise Maihea Fariua.



Les associations organisatrices de la journée espèrent la participation de mille personnes le 1er février.