Baisse de touristes et de chambres vendues en septembre 2024

Tahiti, le 20 novembre 2024 – Dans le sillage de la baisse de fréquentation touristique du mois, le nombre de chambres vendues par les hôtels internationaux baisse de 0,7% par rapport à septembre 2023, note l'Institut de la statistique (ISPF).





Après une année record en 2023, la baisse de fréquentation touristique constatée au premier trimestre 2024 se confirme. Le nombre de chambres vendues par les hôtels internationaux diminue elle aussi (de 0,7%) par rapport à septembre de l'année dernière, et ce, malgré une offre de chambres (76 750) à la location en hausse de 5% dans l'hôtellerie internationale.



La tendance observée en début d'année sur le marché nord-américain se confirme là aussi. C'est ainsi qu'en septembre 2024, cette diminution des ventes s'observe en effet encore essentiellement chez les clientèles originaires d'Amérique du Nord et du Pacifique (hors Polynésie française), alors qu'elles progressent auprès de la clientèle japonaise (+27%) grâce à la réouverture de la ligne ATN vers Tokyo, mais aussi vers le marché local (+16%). Résultat, le coefficient moyen de taux de remplissage (CMR) diminue de presque 5 points, précise l'ISPF.



Enfin, si le revenu moyen par chambre vendue (RMC) "augmente de 1% à 71 450 francs", on est loin de l'augmentation de 10 points constatée entre juin 2023 et juin 2024. Le revenu moyen par chambre disponible qui était plus ou moins resté stable jusqu'ici "baisse de 5% à 54 600 francs". En cumul, depuis le début de l'année, le CMR chute de 5,2 points pour s'établir à 68,2%.











Rédigé par La rédaction le Mercredi 20 Novembre 2024 à 09:33 | Lu 358 fois