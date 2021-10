Baccalauréat: le ministère de l'Education dévoile le calendrier pour 2022

Paris, France | AFP | jeudi 30/09/2021 - Les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur ont dévoilé jeudi soir les dates des épreuves du baccalauréat général et technologique 2022, fixées entre le 14 mars et le 1er juillet, afin de "donner de la visibilité aux élèves et à leurs familles".



Selon ce calendrier, les épreuves portant sur les deux enseignements de spécialité auront lieu du 14 mars au 16 mars prochains, celle de philosophie le 15 juin et le Grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet.



Celles du baccalauréat professionnel auront lieu entre le 23 mai et le 24 juin 2022, ont précisé les deux ministères dans un communiqué.



Côté Parcoursup, les phases d'inscription commenceront le 20 janvier 2022 jusqu'au 29 mars pour la formulation des vœux. La date limite de la confirmation des vœux est fixée au 7 avril 2022, selon le calendrier dévoilé jeudi soir.



"Les ministères ont souhaité assurer la cohérence et la complémentarité du calendrier des épreuves terminales du baccalauréat avec celui de la procédure Parcoursup, de manière à permettre aux équipes éducatives et aux élèves d’organiser de manière sereine le travail sur l'ensemble de l'année scolaire", ont expliqué les ministères.



Près de 94% des 732.800 candidats au baccalauréat 2021 ont été reçus au terme de la première session de rattrapage, en légère baisse par rapport à 2020 qui avait été une année record.