Baccalauréat - L'excellence polynésienne médaillée

Tahiti, le 16 juillet 2024 – Ce mardi, a eu lieu la cérémonie de remise des médailles du baccalauréat dans le hall de l'assemblée de la Polynésie française. L'occasion pour le Pays et le vice-rectorat de célébrer et féliciter l'excellence des lauréats de cette session 2023-2024. Cette année, 180 mentions “Très bien” ont été décernées et 39 autres avec les félicitations du jury.



La cérémonie de remise des médailles du baccalauréat est symbolique et ne met fin à aucun suspens, comme l'a souligné le vice-recteur, Thierry Terret, lors de son discours d'introduction, mardi : “Les résultats sont connus, Parcoursup a déjà rendu son verdict depuis bien longtemps, les élèves savent déjà où est-ce qu'ils feront leur rentrée l'année prochaine, dans quel cursus, mais aussi dans quel territoire. Certains resteront ici même au Fenua, d'autres iront en Métropole, et d'autres encore aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Pour autant, nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'excellence de ces lauréats.” Des élèves qui, qu’ils en soient conscients ou pas, représentent d'ores et déjà la Polynésie française de demain. Car comme l'a relevé le vice-recteur, les élèves qui montrent autant de qualité à l'examen du baccalauréat continuent bien souvent sur leur lancée. Et cette année, nombreux sont ceux qui ont brillé aux examens.



“Nous avons eu cette année 3 193 candidats présents à cette session 2024 du baccalauréat, dont 35% pour la voie générale, 24% pour la voie technologique et 41% pour la voie professionnelle”, affirme Thierry Terret. “Je rappelle ces pourcentages car ils sont totalement inédits. Aucune académie en France ne présente une telle répartition. La Polynésie présente une très forte caractéristique dans les choix de filières. De plus, le nombre de mentions cette année est très significatif : 853 mentions “Assez bien”, 482 mentions “Bien” et 180 mentions “Très bien” auxquelles s'ajoutent 39 mentions “Très bien avec les félicitations du jury”. Nous sommes dans la continuité de l'année précédente.” Pour rappel, le taux de réussite cette année est de 93,6% en voie générale, 88,1% en voie technologique et 78,2% en voie professionnelle. Ce qui correspond à un taux de réussite global de 86% pour cette promotion 2024, contre 87% l'an passé.



“Ça a porté ses fruits”



Du côté des parents des élèves, on savoure : “C'est vraiment une fierté”, déclare la maman de Purotu, lauréate du baccalauréat 2024 mention “Très bien avec les félicitations du jury”. “Je suis très heureuse car c'étaient des nuits blanches à étudier et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Et puis elle a eu les félicitations du jury, je suis très fière d'elle. Je n'aurais jamais pensé mettre les pieds ici dans ce contexte. Et puis je suis émue après avoir entendu le vice-recteur souligner que la réussite de nos enfants vient également de l'implication des parents. Car c'est vrai ! De la maternelle jusqu'au lycée, j'étais toujours là pour la conseiller, la soutenir et aujourd'hui, nous sommes tous très fiers d'elle dans la famille.” Une réaction qui émeut l'intéressée, forcément : “La réaction de ma mère me touche beaucoup. C'est sûr, je n'aurais jamais réussi sans le soutien indéfectible de ma famille et de ma maman. Je les remercie pour ça. En ce qui concerne la rentrée prochaine, je vais poursuivre mes études ici à l'UPF, dans une licence de lettres.”



Et si pour certains, poursuivre leurs études sur le territoire est plus pratique, pour d'autres, l'appel de nouveaux horizons est plus fort. À l'exemple des sœurs Jade et Emma Cathelain-Vota : “Je suis contente, c'est un accomplissement car j'ai travaillé depuis la classe de seconde pour obtenir ce diplôme, cette moyenne et cette mention. Et en ce qui concerne mon avenir, je compte devenir toxicologue. Du coup, même s'il est possible pour moi de rester ici, je préfère partir en France, à Angers, afin de poursuivre mes études”, affirme Jade. Même son de cloche pour sa sœur, Emma : “C'est un véritable honneur de voir que tous nos efforts ont été récompensés. Pour ma part, pour la suite de mon cursus, je compte aller à Lyon en science politique, pour peut-être ensuite m'orienter vers la géopolitique.” En tout cas, comme l'a si bien dit le président de l'assemblée de la Polynésie française, Antony Geros, lors de l'ouverture de la cérémonie : peu importe les parcours de chacun, tant que cela les ramène un jour au Fenua après avoir fait le plein de compétences. L'avenir, ce sont eux.