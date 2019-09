Avvenenti, Smith et Tefaafana à Puerto Escondido

PAPEETE, le 2 septembre 2019 – Lorenzo Avvenenti, Tikanui Smith et Ariihoe Tefaafana ont été invités à participer au Mexpipe Warriors, une compétition de surf de gros en hommage à Oscar Montada prévue à Puerto Escondido, au Mexique.



Les trois surfeurs locaux Lorenzo Avvenenti, Tikanui Smith et Ariihoe Tefaafana ont été invités à participer au Mexpipe Warriors, une compétition de surf de gros dédiée à Oscar Montada, un chargeur mexicain. La période d’attente de la compétition est fixée au mois de septembre.



Le spot de Puerto escondido est un spot de surf connu mondialement pour être un des plus gros beach break tubulaires du monde et fait partie des destinations principales du surf de gros comme Teahupo’o, Peahi, Maverick’s, Nazaré ou encore Shipstern Bluff…Ce spot légendaire abrite parfois des crocodiles.



Début juin, Lorenzo Avvenenti avait pu se rendre sur place au Mexique, suite à l’annonce d’un gros swell, pour un surf trip concluant avec grosses vagues et belles photos à la clé. Il est plutôt rare que des Tahitiens aillent surfer au Mexique. Ces trois surfeurs locaux se sont illustrés le 17 août dernier lors de la session de tow-in qui a précédé les Trials de la Tahiti Pro Teahupo’o 2019.