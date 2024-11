Avec la série "La cage", le MMA fait un pas de plus vers le grand public

Paris, France | AFP | mardi 04/11/2024 - Conçue et réalisée par un poids lourd du box office, Franck Gastambide, "La cage", série française sur le MMA, est diffusée à partir de vendredi sur Netflix, nouvelle étape dans l'ouverture au grand public de ce sport aussi spectaculaire que violent.



"J'assume d'essayer de faire en sorte que le plus large public aime l'histoire que je vais raconter", déclare à l'AFP M. Gastambide, fan de ce sport de combat qui mélange boxe pieds-poings et lutte, anciennement appelés combat libre ou free-fight.



En cinq épisodes, "La cage" raconte l'ascension d'un jeune champion de MMA (mixed martial arts en anglais). Il est interprété par Melvin Boomer, connu pour avoir incarné le rappeur JoeyStarr dans la série "Le monde de demain", sur le groupe NTM.



Classique, l'histoire évoque celle du boxeur "Rocky" de Sylvester Stallone, influence revendiquée de Gastambide. Ce dernier s'est d'ailleurs taillé un rôle d'entraîneur qui rappelle le vieux coach de Rocky, avec le même bonnet toujours vissé sur la tête.



- "Tournant" -



Pour Laurent Salvaudon, directeur de la rédaction de RMC Sport, cette série marque "un tournant". "La France était l'un des derniers pays où le MMA était interdit (il y a été légalisé en 2020, ndlr) et c'est le premier à sortir une série Netflix sur ce sport", s'enthousiasme-t-il auprès de l'AFP.



RMC Sport détient les droits de diffusion dans l'Hexagone des principales ligues de MMA, dont la plus prestigieuse, l'organisation américaine UFC.



Leader des plateformes de streaming, Netflix a visiblement mis les moyens pour cette sortie mondiale. "La cage" met à l'affiche dans leur propre rôle certaines des plus grandes stars du MMA, internationales (le Canadien Georges St-Pierre, l'Américain Jon Jones) ou française (Ciryl Gane).



Gastambide, lui, est un habitué des succès grand public dans le cinéma de divertissement. Après des millions d'entrées en salles avec "Les Kaïra" (2012), "Pattaya" (2016) ou "Taxi 5" (2018), il a signé en 2023 la comédie d'action "Medellin" pour la plateforme Prime Video, avec un carton mondial à la clé.



Son "challenge principal" pour "La cage" était de mettre en scène les combats de façon réaliste. Pour cela, il a fait appel à des consultants professionnels, le journaliste Antoine Simon et le combattant Taylor Lapilus. Tous deux sont les voix du MMA en France, puisqu'ils commentent les combats sur RMC Sport. Outre l'expertise technique qu'ils ont apportée à la série, ils y jouent leur propre rôle.



- KO et réseaux sociaux -



"Cette série fait découvrir ce sport sous tous ses aspects: les combats mais aussi tout ce qu'il y a autour, les entraîneurs, les managers, les problèmes financiers", explique Antoine Simon à l'AFP. Autre dimension caractéristique explorée par "La cage": l'importance des réseaux sociaux. Les combattants s'y défient, voire s'y insultent, et un KO ou un étranglement peuvent y devenir viraux.



Les réseaux sont d'ailleurs au cœur de la stratégie de popularisation du MMA en France mise en œuvre par RMC Sport. Outre la retransmission télévisée payante des combats, ce média diffuse extraits ou documentaires de façon gratuite sur ses différents canaux, X, Twitch ou YouTube. Ils y cumulent des millions de vues.



A la veille de l'arrivée de "La cage" sur Netflix, RMC Sport programmera jeudi à 21h00 un documentaire de 100 minutes sur l'histoire du MMA, pour évangéliser encore davantage. Car, si la médiatisation de ce sport en France est encore loin de ce qu'elle est aux Etats-Unis, les choses bougent.



Le géant de la production audiovisuelle Mediawan a annoncé mi-octobre un partenariat avec la ligue française Ares pour concevoir des fictions ou des documentaires. Le groupe M6, prépare une émission de téléréalité sur le MMA. Et Cédric Doumbè, combattant aussi talentueux que provocateur, va participer à la saison 5 du jeu de comédie sur Prime Video, "LOL: qui rit, sort!".

le Mardi 5 Novembre 2024 à 05:57 | Lu 39 fois