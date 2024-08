Avec l'arrivée de la flamme paralympique, la France replonge dans l'ambiance des Jeux

Coquelles, France | AFP | dimanche 25/08/2024 - Les Jeux sont de retour: deux semaines après la fin des JO de Paris, la flamme des Jeux paralympiques est arrivée en France dimanche au terme d'une traversée inédite par le tunnel sous la Manche, avant le coup d'envoi officiel mercredi.



Dans la capitale, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture, la torche passera entre les mains notamment de l'acteur chinois Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux, a annoncé le comité d'organisation (Cojop) dimanche.



Tout sourire, la médaillée en escrime-fauteuil Emmanuelle Assmann est apparue vers 13H00 à la sortie du tunnel, à Coquelles (Pas-de-Calais), peu après une bonne averse, brandissant la flamme attachée par un porte-flambeau métallique à son fauteuil.



La médaillée de bronze à Athènes 2004 a été accueillie par la ministre française des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castera et le patron du Cojop Tony Estanguet, ainsi qu'une cinquantaine d'élus et bénévoles.



Des membres du comité d'organisation et des enfants vêtus de t-shirts blancs de bénévoles avaient formé une haie d'honneur.



"Il s'agit d'inscrire le sport dans le cœur de vie des personnes en situation de handicap", selon Mme Oudéa-Castera, alors que la France accueille pour la première fois les Jeux paralympiques.



Pour la ministre démissionnaire, "l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à avoir davantage d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, mieux protéger leurs droits, leur accès à des équipements, faire en sorte qu'on ait aussi des clubs sportifs qui soient spécifiquement formés à l'accueil des personnes en situation de handicap".



"Plusieurs millions d'euros" ont été investis "pour qu'au lendemain des Jeux, on ait 3.000 clubs formés à l'accueil des personnes en situation de handicap", s'est félicitée la ministre.



- la flamme à Rock en Seine -



Allumée samedi à Stoke Mandeville (Grande-Bretagne), berceau historique des Jeux paralympiques, la flamme a commencé son parcours en traversant la mer via la voie de service du tunnel sous la Manche, long d'une cinquantaine de kilomètres.



Elle est partie dimanche matin de Folkestone, dernière ville anglaise d'où 24 athlètes britanniques ont entamé la traversée. Ils ont été rejoints à mi-parcours par 24 porteurs français.



Sous haute sécurité, elle a poursuivi dimanche après-midi son parcours à Calais, où la flamme olympique était déjà passée en juillet.



Dans la soirée, elle s'est montrée au festival Rock en Seine, aux portes de Paris. Symbole fort: elle était portée par la DJ Barbara Butch, victime de cyberharcèlement après sa participation à la cérémonie d'ouverture des JO dans un tableau incarné notamment par des drag queens.



"Comme militante qui lutte pour l'inclusivité, contre le validisme (discrimination à l'égard des personnes handicapées, ndlr), c'est hyper important pour moi d'être là et de visibiliser toutes les personnes qui sont invisibles", a déclaré l'artiste, féministe et figure de la communauté LGBT, qui était accompagnée du para-athlète Hélios Latchoumanaya (judo) et de la dessinatrice Marjane Satrapi.



Douze torches, dont la principale - celle arrivée à Calais - brilleront pendant quatre jours à travers l'Hexagone avant de converger mercredi vers Paris et la vasque olympique, logée au coeur du jardin des Tuileries. Celui-ci accueillera à nouveau le public gratuitement à partir de jeudi, au lendemain de la cérémonie d'ouverture et jusqu'à la clôture le 8 septembre.



Un millier de relayeurs vont se succéder dans une cinquantaine de villes, avec des personnalités surprise comme Jackie Chan. L'actrice Elsa Zylberstein, l'humoriste Jarry et le chorégraphe Benjamin Millepied sont également annoncés à Paris mercredi, aux côtés d'athlètes paralympiques.



"On a réfléchi pour voir comment est-ce qu'on arriverait à promouvoir les sportifs paralympiques dès le début, dès la Grèce, dès Marseille, dès la cérémonie d'ouverture olympique et, finalement, à toutes les étapes", a expliqué Tony Estanguet.



Mercredi soir, quelque 4.400 parasportifs de 182 délégations défileront des Champs-Elysées à la place de la Concorde, où se tiendra le spectacle d'ouverture des Jeux paralympiques. Il a "le même niveau d'ambition" que celui des JO qui a été mondialement salué, ont assuré ses auteurs dimanche.



L'histoire de ces Jeux remonte à 1948, quand le neurologue allemand Ludwig Guttmann organisait des épreuves sportives pour anciens combattants, devenus paraplégiques ou cloués sur des fauteuils roulants, à l'hôpital de Stoke Mandeville, au nord-ouest de Londres.