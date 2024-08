Avant la rentrée des collégiens, l'étape incontournable de l'achat des uniformes

Tahiti, le 12 août 2024 – À l'approche de la rentrée, l'achat de l'uniforme scolaire reste une étape incontournable pour les parents dont les enfants fréquentent l'un des 11 collèges de l’enseignement public du Fenua où cette réglementation est en vigueur. Tous ces établissements se fournissent exclusivement auprès d'Arii Création.



Chaque année, à la rentrée, des centaines de parents d'élèves de collège doivent s'acquitter de l'achat de l'uniforme de leur enfant. En 2012, le Pays avait rendu le port de l'uniforme obligatoire pour les 25 collèges du territoire, mais cette obligation a été levée quelques années plus tard. Aujourd'hui, moins de la moitié de ces établissements perpétuent cet usage, visant à gommer les différebces sociales et à instaurer une égalité au sein de l'école.



Ces établissements sont approvisionnés par Arii Création, le dernier magasin spécialisé dans la vente d'uniformes, situé dans le quartier de Mamao à Papeete, avec un siège social basé à Raiatea. “Les uniformes sont disponibles depuis trois semaines et les parents viennent se fournir progressivement”, explique Alicia, la responsable du magasin. “Il ne reste plus que onze établissements qui imposent encore l'uniforme, répartis à Tahiti et Moorea et dans les îles Sous-le-Vent, comme à Bora Bora, Huahine, Raiatea et Tahaa, ainsi que dans les Australes, à Raivavae, Tubuai et Rurutu. Aux Marquises et dans les Tuamotu, seuls les collèges de Rangiroa et de Hiva Oa ont conservé cette obligation. Nous habillons également le lycée hôtelier.”



À Tahiti, les parents se rendent donc chez Arii Création pour récupérer les vêtements de leurs enfants. À Punaauia, en revanche, c'est l'établissement qui revend directement les uniformes produits par Arii Création, tout comme les établissements des îles, où la marchandise est acheminée par bateau.



50 000 ventes annuelles



Bien que de nombreux établissements aient abandonné l'uniforme, les volumes de vente d'Arii Création restent importants. Chaque année, plus de 50 000 uniformes sont vendus. “Ce chiffre inclut également les polos, débardeurs, T-shirts à manches longues et sweats à capuche que nous produisons”, précise Alicia. Ces derniers produits ne sont toutefois pas disponibles pour tous les établissements. “Chaque collège a ses spécificités. Ils peuvent choisir d'ajouter des éléments dans le kit de rentrée selon leurs préférences [ce sont d'ailleurs eux qui définissent le design de leur uniforme, NDLR]. Cependant, la grande majorité de nos ventes concerne les T-shirts, car ils sont plus simples et adaptés au climat.”



Par ailleurs, les tarifs de Arii Création ont peu évolué depuis 2012. “Nous essayons de rester abordables pour tous. Les T-shirts, qui coûtaient 650 francs il y a 12 ans, sont maintenant à 820 francs.” Pour les établissements qui le proposent, il faut compter 1 000 francs pour un polo, 750 pour un débardeur, et 3 000 francs pour un pull à capuche.