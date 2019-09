Australie: un manchot reprend la mer, remis en forme après un voyage épuisant

Sydney, Australie | AFP | mercredi 18/09/2019 - Un petit manchot qui a fait plus de 2.000 kilomètres depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'Australie a été soigné puis relâché en mer dans l’espoir qu’il retrouvera son propre chemin vers son pays natal.



Dénutri et en grande souffrance, le gorfou du Fiordland a été trouvé au terme de son odyssée sur des rochers près de Lorne, au sud de Melbourne, à environ 2.500 kms de son habitat naturel, la Nouvelle-Zélande.

L'oiseau était tellement maigre qu'il a fallu l'alimenter et le faire boire très progressivement pendant plusieurs semaines, a expliqué mercredi Michael Lynch, responsable des services vétérinaires au zoo de Melbourne.

"Au fur et à mesure, il a pris du poids", a-t-il dit.

"Nous avons ensuite commencé à le remettre dans l'eau quand il est devenu suffisamment fort pour nager afin qu'il reconstitue ses muscles", a-t-il dit.

Les gorfous du Fiordland sont capables de nager sur de longues distances à la recherche de nourriture. Classés espèce menacée, il en reste quelque 5.000 individus dans la nature.

Après une convalescence de deux mois, le manchot a recouvré une bonne santé, et, doté d'une puce pour surveiller ses déplacements, il a été relâché ce mois-ci sur une plage de Phillip Island, au large de l'Etat de Victoria (sud-est).

"La vie est dure dans l'océan mais nous espérons que ce manchot trouvera son chemin vers la Nouvelle-Zélande et fera des petits. Nous lui avons donné sa chance", explique M. Lynch.