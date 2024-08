Australie: un hélicoptère s'écrase sur le toit d'un hôtel, son pilote tué

Sydney, Australie | AFP | lundi 11/08/2024 - Un hélicoptère s'est écrasé lundi sur le toit d'un hôtel Hilton à Cairns, dans le nord de l'Australie, tuant son pilote et provoquant un incendie qui a entraîné une évacuation massive, a annoncé la police.



"Le pilote et unique occupant de l'appareil a été localisé et déclaré mort, des expertises médico-légales sont en cours pour l'identifier formellement", a déclaré la police dans un communiqué.



Une des pales de l'hélicoptère est tombée dans la piscine de l'hôtel, ont indiqué les services de secours, qui ont fait état de deux blessés transférés à l'hôpital dans un état stable.



Une autre hélice a chuté sur l'esplanade devant le bâtiment, a expliqué à la presse Caitlin Denning, une responsable des secours de la région.



Selon la police, aucune des personnes présentes au sol n'a été blessée.



Des centaines de clients ont été évacués de l'hôtel DoubleTree by Hilton de Cairns après le crash, survenu au milieu de la nuit vers 01H50 heure locale (15H50 GMT dimanche).



Des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports australien ont été dépêchés sur place.



Sur les réseaux sociaux, des extraits vidéos montrent des flammes s'élever du toit de l'hôtel, tandis que des sirènes hurlent.



"J'en tremble. Des gens habitaient là-dedans. (L'appareil) s'est juste écrasé dessus", dit une femme dans une de ces vidéos.



La ville de Cairns, dans le nord tropical de l'Etat du Queensland, est une destination touristique prisée et la porte d'accès à la Grande barrière de corail.