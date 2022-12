Australie: un groupe aborigène remporte un combat juridique contre un vaste projet gazier

Sydney, Australie | AFP | vendredi 01/12/2022 - Un groupe aborigène en Australie a réussi à bloquer le projet d'exploitation d'un nouveau champ gazier massif, au large de la côte nord du pays, en gagnant un procès en appel vendredi.



Dennis Tipakalippa, membre d'une communauté aborigène des îles Tiwi, est à l'origine de la plainte contre le groupe Santos, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz du pays, qui souhaite lancer un programme de forage dans la mer de Timor.



M. Tipakalippa et le clan Munupi craignent que le projet de Santos nuise à leurs ressources alimentaires maritimes, mais aussi au lien spirituel qu'ils entretiennent avec la région.



En septembre, un tribunal avait révoqué l'approbation environnementale du projet de la société gazière, en jugeant que les groupes autochtones n'avaient pas été correctement consultés.



Vendredi, la Cour fédérale australienne a rejeté l'appel de Santos, estimant que la société était tenue de "consulter M. Tipakalippa et le clan Munupi parce que leurs intérêts pouvaient être affectés" par le projet gazier.



"Santos et toutes les autres compagnies gazières doivent en prendre note", a souligné M. Tipakalippa dans une déclaration publiée par le Bureau des défenseurs de l'environnement.



"Nous nous sommes battus pour protéger notre +Sea Country+ (pays maritime, un terme utilisé pour désigner leur territoire en mer, NDLR) du début à la fin et nous ne cesserons jamais de nous battre", a-t-il affirmé.



Même si Santos devra demander de nouvelles approbations avant de pouvoir lancer des forages, il n'est pas certain que la décision judiciaire de vendredi sera suffisante pour bloquer définitivement ce projet de 3,6 milliards de dollars australiens (2,5 milliards de dollars américains).



Santos a d'ailleurs dit vendredi qu'il prévoyait toujours d'extraire du gaz de ce champ d'ici à 2025.



Les îles Tiwi composent un archipel peu peuplé, situé à environ 80 kilomètres au large de la côte de Darwin, dans le nord de l'Australie.



Les aborigènes australiens représentent environ 90% des 2.000 habitants de ces îles, connues pour leur art, leur langue et leur passion pour le football australien.