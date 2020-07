Australie: masque obligatoire à Melbourne contre le coronavirus

Melbourne, Australie | AFP | dimanche 19/07/2020 - Le port du masque sera obligatoire à compter de jeudi prochain dans les lieux publics à Melbourne, ont annoncé dimanche les autorités locales à l'heure où la deuxième ville d'Australie tente de freiner la propagation du virus.



L'Etat de Victoria (sud-est), dont Melbourne est la capitale, compte plus de 3.000 cas actifs de Covid-19, dont 363 nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, et ce en dépit du confinement en vigueur depuis 10 jours.



Pour tenter d'endiguer la progression du virus apparu en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, le Premier ministre de l'Etat Daniel Andrews a annoncé que le port du masque deviendrait obligatoire dans les lieux publics - une première dans le pays.



Cette mesure, qui entrera en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi, concernera au total plus de cinq millions de personnes à Melbourne et dans la localité voisine de Mitchell Shire, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.



L'absence du port de masque sera passible d'une amende de 200 dollars australiens (122 euros), et les bandanas et écharpes seront autorisés le temps que l'Etat soit en mesure de répondre à la demande de masques, a ajouté Daniel Andrews.



Depuis le début de l'épidémie, près de 12.000 cas de contamination au coronavirus et 122 décès ont été recensés en Australie sur les 25 millions d'habitants de l'île-continent.