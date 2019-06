Australie: le meurtrier portait un bracelet électronique

Sydney, Australie | AFP | mercredi 04/06/2019 - Un tireur accusé d'avoir tué quatre hommes et blessé une femme mardi à Darwin, dans le nord de l'Australie, était un ancien prisonnier libéré sous surveillance et porteur d'un bracelet électronique, ont indiqué mercredi les autorités.



L'homme, âgé de 45 ans, "recherchait une personne précise", a expliqué la police, qui a pu contacter cette personne. Elle se trouvait dans un autre Etat australien au moment de la fusillade.

Sorti de prison en janvier, le tireur était armé illégalement d'un fusil à pompe, une arme qui aurait été volée il y a plus de vingt ans, selon la police.

Mardi soir, il a fait irruption dans un hôtel et tiré de chambre en chambre, selon des témoins. Il a pu agir librement pendant une heure avant d'être arrêté.

Une centaine de policiers ont été affectés à l'enquête qui porte sur d'éventuels liens avec des gangs de motards hors la loi et des conflits liés à la drogue, selon les autorités.

Huit scènes de crime ont été établies au total à Darwin, ville de 130.000 habitants, a précisé à la presse le chef du gouvernement du Territoire du Nord, Michael Gunner. Il a ordonné des vérifications pour les 200 personnes concernées par le programme de surveillance électronique dans cette région.

Le mobile exact de l'attaque, pour laquelle la police a écarté tout lien avec le terrorisme, reste à préciser. Blessé lors de son arrestation, le tireur restait hospitalisé mercredi, selon la police.