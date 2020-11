Australie: la plus grande mine de diamants roses ferme ses portes

Sydney, Australie | AFP | mardi 03/11/2020 - La plus grande mine au monde de diamants roses, située en Australie, a fermé ses portes après avoir épuisé ses réserves de pierres précieuses, a annoncé mardi le géant minier anglo-australien Rio Tinto.



La mine Argyle, située dans la région occidentale de Kimberley, produit plus de 90% des diamants roses, connus dans le monde entier et particulièrement recherchés en raison de leur rareté.



Découverte en 1979, la mine avait commencé à être exploitée par le groupe anglo-australien quatre ans plus tard.



Depuis, elle a produit plus de 865 millions de carats de diamants bruts, et notamment une petite proportion de diamants roses qui, étant donné leur rareté, sont très précieux, selon Rio Tinto.



Pour marquer la fin de son exploitation, les employés d'Argyle et les propriétaires terriens indigènes ont assisté à une cérémonie dans la mine fermée.



Le géant minier prévoit qu'environ cinq ans seront nécessaires à la mise hors service et au démantèlement du site qui a vu le jour il y a 37 ans.



"Un nouveau chapitre va maintenant s'ouvrir alors que nous entamons le processus respectueux de fermeture de la mine Argyle et de réhabilitation des terres, qui seront rendues à leurs gardiens traditionnels", a déclaré le directeur de la mine, Andrew Wilson.



Au cours des vingt dernières années, la valeur des diamants roses a augmenté de 500%, a indiqué à la télévision publique ABC Sinead Kaufman, directrice générale de Rio Tinto pour les opérations portant sur le cuivre et les diamants.



Actuellement, ces pierres précieuses extrêmement rares peuvent rapporter jusqu'à 3 millions de dollars par carat.



La fin de l'exploitation de la mine d'Argyle devrait faire grimper le prix des diamants, selon des bijoutiers.



Les diamants ont généralement une couleur claire et la couleur rose du diamant reste un mystère. Il semble que les pierres aient été exposées à la fois à une très forte chaleur et à une grande pression.