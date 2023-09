Australie: des marins sauvés d'un catamaran attaqué par des requins

Sydney, Australie | AFP | mercredi 05/09/2023 - Un cargo est venu au secours de deux Russes et d'un Français dont l'embarcation avait été attaquée par des requins au large de l'Australie, a rapporté mercredi l'autorité australienne de sécurité maritime.



Les trois hommes ont été sauvés par un cargo alors qu'ils flottaient à bord d'un catamaran gonflable en mer de Corail, infestée de requins, à quelque 800 km au sud-est de la ville de Cairns (nord-est).



"Les deux coques de l'embarcation ont été endommagées à la suite de plusieurs attaques de requins", a déclaré dans un communiqué l'autorité australienne de sécurité maritime (AMSA).



Selon l'ASMA, les trois marins rescapés souhaitaient rejoindre la ville de Cairns depuis l'archipel du Vanuatu, situé à plus de 2.000 km.



Tôt mercredi matin, ils ont activé une balise de détresse.



Des images prises depuis un hélicoptère ont montré l'imposant cargo Dugong Ace approchant le catamaran qui flottait dans une mer calme.



La mer de Corail regorge de requins gris de récif et d'autres espèces, tels que le thon et le marlin.



Selon le gouvernement australien, elle abrite davantage de requins "que presque n'importe quel autre site surveillé dans le monde".