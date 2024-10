Aurélien Foussard prêt pour le Mr Olympia amateur

Tahiti, le 8 octobre 2024 - Le grand concours international de culturisme, Mister Olympia amateur de Las Vegas, doit couronne le meilleur amateur du monde. Fort de sa victoire en 2023 au NPC Border State de San Diego, Aurélien Foussard compte bien y finir dans le top 5. Et pourquoi pas, décrocher le titre. Il entre en scène ce mercredi.



Quelques heures avant d’attaquer le concours le plus important de sa vie, Aurélien Foussard revient sur la préparation qu’il a dû faire pour être prêt le jour j. Ce mercredi il sera en lice au concours international de culturisme Mister Olympia de Las Vegas. Et depuis plusieurs semaines, il se prépare pour le grand jour : “J’ai dû mettre en place une planification d’entrainement très stricte avant le concours. Je fais deux entrainements par jour : un le matin, basé plutôt sur du cardio ; et un l’après-midi sur la musculation pure, pour affiner toutes les zones de mon corps qui seraient susceptibles d’être scrutées par le jury”. Un jury, composé de sept personnes, qui a fort à faire lors de ses concours. Dans cette catégorie du Men’s physique, les athlètes défilent ensemble, en short de surf et sont jugés sur le haut du corps, avec des pauses imposées de face et de dos. Une catégorie particulièrement difficile tant le corps des athlètes est scruté dans ses moindres détails. “J’ai beaucoup travaillé mes épaules car on m’a souvent reproché de les avoir un peu aplaties. Pour le Men’s physique, les critères de réussite importants sont d’avoir des épaules assez larges, une taille fine et un dos taillé en V.”



Un travail que l’athlète tahitien a débuté il y a bien longtemps, loin des podiums et des titres.“J’ai commencé la musculation en salle à l’âge de 18 ans. [Il en a 37 aujourd’hui, NDLR] pour développer la force athlétique. J’étais à la recherche de performances physiques uniquement. Puis j’ai pris goût à cet effort et à l’exigence que cela demandait. J’ai commencé à faire des concours au Fenua, j’ai rapidement gagné et comme tous les sportifs de l’île qui veulent se tester au plus haut niveau, je suis parti faire des concours à l’étranger”.



“Il faut savoir rester humble”



Il part d’abord concourir en Australie puis se dirige très vite vers la Mecque du culturisme, les États-Unis. “J’ai participé au NPC Excalibur de Los Angeles en 2019 puis au NPC Border States de San Diego en 2023 où j’ai remporté toutes les catégories du Men’s physique : Novice, Master et Open.”



Et c’est fort de ces derniers succès et des rêves pleins la tête, qu’Aurélien s’est envolé pour Las Vegas avec l’objectif de faire plus que bonne figure dans ce concours : “j’aimerais finir au moins dans le top 5. C’est vrai que de gagner le titre de Mister Olympia amateur t’offre un ticket pour participer aux concours professionnels. C’est le rêve de tous les culturistes mais il faut savoir rester humble. Je donnerai le meilleur de moi-même et on verra bien.” Une humilité qui a fait la force d’Aurélien durant toutes ces années et qui lui permettra, sûrement, d’aller encore plus haut.