Audiences 2024: TF1 reste devant, France Télé savoure les JO, CNews et BFM au coude-à-coude

Paris, France | AFP | lundi 30/12/2024 - TF1 est restée la première chaîne de télévision de France en 2024 devant France 2, malgré les gros scores des Jeux olympiques, et BFMTV et CNews ont fait jeu égal du côté des chaînes info, selon le bilan annuel publié lundi par Médiamétrie.



TF1 a réalisé sur l'année 18,7% de part d'audience, soit une légère progression de 0,1 point, "malgré la concurrence exceptionnelle des JO de Paris", s'est-elle félicitée dans un communiqué. Sa rivale publique, France 2, est à 15,8% (contre 15,3% l'an dernier, avec un mode de mesure toutefois différent).



Pour les chaînes info, BFMTV et CNews sont à égalité en part d'audience, à 2,9%. C'est la première fois que CNews se hisse à ce niveau sur une année complète, après avoir doublé BFMTV à plusieurs reprises ces derniers mois.



Dans la guerre de communication que se livrent les deux chaînes, CNews a fait valoir dans un communiqué qu'elle était celle "qui progresse le plus toutes chaînes confondues" en un an. Pour sa part, BFMTV a souligné qu'elle restait première en audience cumulée, avec une couverture "historique" de 12,6 millions de téléspectateurs chaque jour.



Les chiffres de 2024 ne peuvent toutefois pas être comparés avec ceux des années précédentes, car Médiamétrie a considérablement fait évoluer la façon dont l'audience est mesurée afin de coller aux nouveaux usages.



Depuis le 1er janvier 2024, la mesure d'audience prend en compte tous les lieux (domicile et hors domicile), tous les écrans (téléviseurs, ordinateurs, smartphones, tablettes), toutes les temporalités (direct et replay), et pour l'ensemble des foyers, qu'ils soient équipés ou non d'une télévision.



Le programme le plus vu de 2024, et même de toute l'histoire de la télévision française, est la cérémonie d'ouverture des JO.



Elle avait été suivie en direct par 23,2 millions de téléspectateurs en moyenne le 26 juillet sur France 2, puis regardée par 1,2 million de personnes en replay, soit un total de 24,4 millions.



En juillet puis en août, France 2 avait devancé TF1 sur un mois complet pour la première fois de l'histoire, grâce au Tour de France puis aux JO, avant que la première chaîne reprenne sa place en septembre.



Côté fiction, la meilleure audience de l'année est le lancement de la saison 4 de la série phénomène "HPI" sur TF1, avec 9,7 millions de téléspectateurs.



Derrière TF1 et France 2, France 3 arrive troisième (8,9% de part d'audience) et M6 quatrième (7,8%).

le Mardi 31 Décembre 2024 à 02:04 | Lu 40 fois