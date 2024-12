Aucun blessé dans l’incendie d’une maison à Punavai Nui

Tahiti, le 21 décembre 2024 – Un incendie s’est déclaré ce samedi en fin d'après-midi dans une maison située à Punavai Nui. Très rapidement alertés par un voisin qui a eu “les bons réflexes”, les pompiers de Punaauia ont pu maîtriser le feu qui n’a touché aucune autre habitation. On ne connaît pas encore l’origine de l’incendie mais il n’y a aucun blessé.



À 19h30, le feu était maîtrisé mais les gendarmes, les policiers municipaux et les pompiers de Punaauia étaient encore à pied d’oeuvre sur les hauteurs de Punavai nui, voie R, où un incendie s’st déclaré en tout début de soirée ce samedi. “Les propriétaires n’étaient pas là. C’est un voisin qui a entendu des bruits, des craquements, qui a appelé pour savoir s’il y avait quelqu’un, et tout de suite, il a eu les bons réflexes, il a coupé le courant et il a appelé les pompiers”, nous a expliqué le 6ème adjoint au maire de Punaaauia, Georges Doom qui était présent sur place. “On a pu écarter le danger et le feu est maîtrisé, mais on n’en connaît pas encore l’origine”, a-t-il précisé.