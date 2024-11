Au lycée professionnel de Faa’a, des élèves acteurs de la prévention

Tahiti, le 4 novembre 2024 - Le lycée professionnel de Faa’a a organisé la 3e édition de son Forum des préventions, ce jeudi. Une journée pour sensibiliser les élèves entrants à différentes thématiques, de la contraception aux risques psycho-sociaux en passant par le racisme ou le suicide.



Les élèves entrants du lycée professionnel de Faa’a (classes de seconde bac pro et 1re année de CAP) ont participé toute la journée de jeudi à un Forum des préventions. Une action pédagogique pluridisciplinaire organisée par les classes de 1re année bac professionnel Assistance gestion de l’organisation et de leurs activités (Agora), et Animations enfance et personnes âgées (AEPA) sous la supervision de l’équipe pédagogique et du proviseur.



Trois objectifs étaient visés. “D’abord, donner de bonnes informations”, indique Teva Charre, professeur en sciences et techniques médico-sociales. “Puis orienter les élèves dans le besoin et enfin mettre en place un système d’élèves référents.” L’idée étant de faire perdurer la prévention dans le temps tout au long de l’année.



Répondre aux attentes



Pour identifier les attentes des élèves, un sondage a été mené en amont. Celui-ci a permis de confirmer que les élèves avaient bien été sensibilisés tout au long de leur scolarité mais qu’ils détenaient souvent une information partielle, voire erronée. Il a aussi permis de mettre au jour diverses thématiques d’intérêt : la prise en charge des conduites suicidaires, les nuisances sonores, l’éducation sexuelle et affective, le racisme, le harcèlement scolaire ou encore les dangers d’internet et l’écologie.



Pour faire de la prévention, il faut, selon les organisateurs, continuer à croire que “les leviers résident dans la connaissance, dans l’acquisition d’une conduite pour que l’élève, futur professionnel, soit responsable de son poste de travail, de son avenir et de sa future position de responsable de famille… un citoyen éclairé”.



Tout au long de la journée, des intervenants internes, mais également externes ont tenu des stands. Les élèves avec leur classe (17 au total) ont assisté à cinq interventions d’une heure chacune. Ils ont manifesté une sincère curiosité à en croire les intervenants qui avaient pour consigne de proposer des animations pédagogiques et pratiques. Ils ont pu s’exprimer librement entre eux.