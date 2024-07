Au Figaro, la rédaction demande à clarifier le positionnement politique

Paris, France | AFP | mardi 02/07/2024 - Près d'une centaine de membres de la rédaction du quotidien Le Figaro ont écrit mardi à leur direction pour lui demander si le journal soutient désormais le Rassemblement national (RN), a-t-on appris de source interne.



"Le Figaro se définit-il encore comme un journal libéral, conservateur, pro-européen et opposé à l'extrême droite?", demandent ces journalistes, dans ce texte transmis à l'AFP par cette source.



La question fait suite à l'éditorial du directeur des rédactions Alexis Brézet publié lundi matin, au lendemain du premier tour des élections législatives.



Prenant acte de la large défaite de la majorité présidentielle sortante et du parti Les Républicains, cet éditorial laissait poindre une préférence pour le RN, présidé par Jordan Bardella, face à la gauche et au Nouveau Front populaire, en particulier le dirigeant de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.



"Entre Bardella et Mélenchon, qui, en conscience, voudra mettre un signe d'égalité? Le programme du RN est certes à bien des égards inquiétant, mais en face: antisémitisme, islamo-gauchisme, haine de classe, hystérie fiscale…", écrivait M. Brézet.



"Nous avons compris cette formulation comme un soutien au Rassemblement national sans précédent dans l'histoire du journal", soulignent les signataires du texte qui interpelle la direction.



"Nous voudrions savoir si cette position témoigne d'un changement de la ligne éditoriale", ajoutent-ils.



La source interne à la rédaction a indiqué à l'AFP que la direction, interpellée dès lundi, n'avait pas donné de réponse claire, et que M. Brézet avait pu être "mal compris".



"Si nous qui travaillons avec lui avons du mal à le comprendre, alors que peuvent comprendre nos lecteurs? Une clarification s'impose, pour dire si Le Figaro est favorable ou non au RN", a ajouté cette source.