Au Fenua, les entreprises résistent mieux qu’ailleurs

Tahiti, le 7 janvier 2025 - Malgré une augmentation généralisée des défaillances d'entreprises dans les Outre-mer, la Polynésie française se distingue par une baisse record de 53,5 % en un an. Une résilience économique qui contraste avec la tendance haussière observée dans des territoires comme La Réunion ou la Guadeloupe.



Alors que les défaillances d’entreprises continuent de grimper dans l’ensemble des Outre-mer, la Polynésie française se démarque par une dynamique radicalement opposée. Une tendance mise en exergue par un rapport publié par l'Institut d'émission d'outre-mer. En effet, en l’espace d’un an, le nombre de procédures de redressement et de liquidation judiciaire a enregistré une chute spectaculaire de 53,5 %. Cette tendance à la baisse, qui se confirme depuis quatre trimestres consécutifs, contraste fortement avec la situation préoccupante des autres territoires ultramarins.



Mais que signifie précisément le terme "défaillance d’entreprise" ? Il désigne les situations où une entreprise n’est plus en mesure d’honorer ses dettes, conduisant soit à une procédure de redressement judiciaire (visant à sauver l’activité), soit, dans les cas les plus critiques, à une liquidation judiciaire (entraînant la cessation définitive de l’activité). Bien qu’une défaillance ne signe pas toujours la fin d’une entreprise, elle demeure le symptôme de graves difficultés financières.



Des Outre-mer à plusieurs vitesses



En 2024, la Polynésie française a recensé 87 défaillances d’entreprises au troisième trimestre, soit presque deux fois moins qu’à la même période en 2023. Une performance remarquable, d’autant plus notable face à la tendance globale des Outre-mer. À La Réunion, par exemple, les défaillances ont bondi de 44,5 % sur la même période, tandis qu’en Guadeloupe, elles augmentent de 17,3 %. La Nouvelle-Calédonie fait figure d’exception avec une baisse notable de 12,2 %, fruit de mesures économiques ciblées mises en œuvre après les émeutes de mai dernier. Parmi ces initiatives figurent des fonds de solidarité, un dispositif de chômage partiel spécifique, le report des cotisations sociales et impôts directs, ainsi qu’une extension de la maturité des PGE Covid et la création de nouveaux PGE dédiés à la reconstruction.



Quant aux autres territoires, la Guyane affiche une hausse de 12,5 % des défaillances, tandis que la Martinique parvient à maintenir une quasi-stabilité, avec une légère progression de 2,1 %.



Si le dernier rapport de l’IEOM ne propose pas d’explication précise pour justifier la résilience économique polynésienne, certains éléments contextuels permettent d’éclairer cette singularité. L’économie du Fenua semble en effet moins exposée aux turbulences globales, grâce à ses piliers locaux comme le tourisme ou, dans une moindre mesure, la perliculture.